Zafira je teď francouzská dodávka, po dvaceti letech až devítimístná

Předchozí zafiru, jejíž výrobu ukončil Opel v uplynulých týdnech, kromě praktičnosti zdobily také jízdní vlastnostmi. K tomu přidala praktičnost, variabilitu a pro Čechy, kteří jsou teď na několik (dlouhých) let uvyklí jezdit v kolonách a dálničních zúženích, ještě jeden skvělý benefit: architekturu a pozici za volantem vycizelovali konstruktéři tak, že i bojácný řidič se s předchozí zafirou odváží vedle kamionu do zúženého levého pruhu na D1. Není to tak, že by byla výrazně užší než ostatní, ale pocit za volantem je mnohem příjemnější a jistější než u konkurence.

Opel Zafira Life v číslech délka: 4,6, 4,95 nebo 5,3 metru

výška 1,9 metru

rozvor: 2,93, nebo 3,28 metru

motory: turbodiesely 1,5 a 2,0 (88 - 130 kw)

cena: od 556 900 korun

To je ovšem minulost. U nové Zafira Life, jak zní plné jméno novinky, je třeba si zvyknout na jistou dávku dodávkovitosti. I když stále nemáte za volantem pocit, že z jízdního pruhu přečuhujete, jako s Volkswagenem Multivan, se kterým se raději zařadíte mezi kamiony do pravého.

Nová Zafira je krystalickým produktem dnešní doby, která provázala automobilky mezi sebou a dohnala je do často nečekaných partnerství. Zafira tak patří do čtyřčat Peugeot Traveller, Citroen Spacetourer a Toyota Proace. Do koncernu PSA sdružujícího Peugeot s Citroënem patří Opel od předloňska. Toyota se přidala, protože tak velké auto se jí hodí do nabídky a s Francouzi dlouhodobě spolupracuje.

Škarohlíd řekne, že Opel představuje jako novinku auto, které Peugeot s Citroënem nabízejí tři roky. Tak to berte z té opačné stránky: nikdy v historii nebyla zafira tak velká a až devítimístná. Když se v roce 1999 představila, byla mezi prvními, která mezi kompaktními MPV nabídla sedm míst.

Do dneška se jich prodalo 2,7 milionu. Ovšem v posledních sezonách se rapidně změnily chutě zákazníků, od roku 2014 spadl trh s MPV o 59 procent. Jít cestou zútulnění dodávky je tak nakonec jediná možnost, jak s rozumnými náklady postavit a nabídnout auto, které odveze rodiny s více dětmi, babičkou a psem.

Stejně jako Peugeot s Citroenem má i Opel Zafira protějšek v užitkové verzi. Ta nese tradiční jméno Vivaro (u Citroenu s Peugeotem jsou to modely Jumpy a Expert).

Zafira tak nově dostala ještě rozmanitější nabídku. Můžete ji mít hned ve třech délkách. Ta nejkratší má 4,6 metru (a 2,93 m rozvoru), to je o decimetr méně než měla předchůdkyně. Nejdelší provedení je 5,3 metrové. A vždy je možnost mít pěti, šesti, sedmi, osmi i devítimístnou verzi (tři místa ve třech řadách), i u toho nejkratšího provedení. Logika je taková, že prostřední verze s délkou 4,95 metru má oproti nejkratší o pětatřicet centimetrů prodloužený rozvor na 328 centimetrů. A nejdelší verze má o pětatřicet centimetrů delší zadní převis.

Ptáte se po variantách s vyšší střechou? Máte smůlu, Zafira Life má vždy 1,9 metru výšky. Marketéři Opelu (a ostatních značek) to vyzdvihují jako plus, vejdete se do „osobních“ garáží. Důvod je ovšem podle neoficiálních zdrojů jiný: fabrika Sevelnord, kde se celé kvarteto těchto dodávek vyrábí, prý neumí vyrobit vyšší auto, prostě se na linku nevejde.

Praktičnost nade vše

Od dodávek dostala nová zafira posuvné dveře na zadní místa, ocení je každý – nastupování, nakládání dětí a zavazadel je mnohem snazší, při otevření zaberou méně místa a neotloukají auta kolem. I v nich jsou elektricky stahovatelná okénka. Parádní je také otevírací okno víka kufru, k nakládání posledních věcí na dovolenou nemusíte otevírat celou zadní stěnu, aby se náklad vysypal.

Posádka ocení spoustu odkládacích schránek, před spolujezdcem jsou hned dva kastlíky. Sedačky jsou různě nastavitelné a posuvné, jak je dobrým zvykem zafiry.

Když budete vybírat mezi hogo-fogo verzemi, budou přední místa nejen vyhřívaná, ale také namasírují záda, sedadla v zadních dvou řadách se dají polohovat a v té prostřední dokonce otočit, takže je ze zafiry improvizovaná zasedačka, i se stolky.

Pod kapotu dostává zafira dva turbodieselové čtyřválce: patnáctistovku a dvoulitr. Aby to nebylo úplně jednoduché, oba motory existují v provedení se 120 koňmi výkonu, na trhy je Opel rozmístí podle toho, aby to bylo výhodnější pro majitele z pohledu různých daní a poplatků. Jedna-pětka bude k mání ještě ve 102koňové verzi a dvoulitr v 150 a 177koňové. Většina provedení začíná s šestistupňovým manuálem, nejsilnější varianta má v základu osmistupňový automat.

Motor je velmi slušně odhlučněný, 150koňový dvoulitr v prostředně dlouhé zafiře je tak akorát, pro svižné předjíždění a pohodlné dálniční cestování. Spotřebu udržíte kolem osmi litrů. V zatáčkách to taková vášeň jako s předchozím provedením opelu tohoto jména není, architektura PSA pracuje s dost vysokou podlahou, takže do nové zafiry nastupujete jako do dodávky a sedíte jako v dodávce. Z té výšky máte výborný přehled nad provozem, ale do zatáček si instinktivně najíždíte opatrněji a víc zeširoka.

Ceny startují na 556 900 korunách za pětimístné nejkratší provedení. Za příplatek bude dokonce verze 4x4 postavená tradičním úpravcem Peugeotů firmou Dangel. A na rok 2021 Opel slibuje plně elektrickou verzi. První auta do Česka dorazí v říjnu. Těch starých jsou teď podle Martina Hejrala z českého zastoupení Opelu naplněné sklady.