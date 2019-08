Toyota chce v Evropě prorazit s dodávkami. Vypůjčila si je od Francouzů

MPV jsou vyhynulý druh, na jejich místo trochu z nouze stále více nastupují „zosobákované“ dodávky. PSA mělo hodně štěstí a spoustu předvídavosti, že ve chvíli, kdy nastal velký pád této kategorie, uváděl na trh novou generaci svých modelů. Dnes se Berlingo prodává jako housky na krámě a jeho příbuzní jsou na tom stejně.



S trochou nadsázky polovinu trhu užitkových aut této kategorie dnes tvoří dodávky PSA pod značkami Citroën, Peugeot, nově také Opel a Toyota. Andrea Carlucci z evropského zastoupení Toyoty uvádí, že trh s užitkovými vozy dělá v Evropě 2,4 milionu prodaných aut ročně.

Japonská značka se chce na trhu užitkových vozidel výrazněji prosadit. Postavit na modelové řadě Proace jeden z pilířů své přítomnosti v Evropě. Carlucci přiznává, že užitková auta jsou pro automobilky velkým generátorem příjmů.

Značka na to tedy zakládá novou divizi Toyota Professional. A těžištěm jsou právě dodávky vyráběné u PSA. „Nová značka přinese speciální strategii spočívající v intenzivnějším zaměření na lehké užitkové vozy napříč celou sítí značky. V nových centrech lehkých užitkových vozů Toyota se budou poskytovat specializované služby pro majitele i pro budoucí zákazníky. Vznikne tak nová koncepce autosalonů prodávajících lehká užitková vozidla se specializovanými pracovníky, která si klade za cíl rozšířit zákaznickou základnu a nabídnout specializované služby,“ popisuje mluvčí českého zastoupení Toyoty Jitka Jechová.

Je to čistě pragmatická volba. O to chytřejší. Tato auta se nekupují emocemi, vybírají se racionálně. A v tom byla Toyota přeci vždycky silná. Její modely proslavené neprůstřelnou kvalitou začínají přidávat emoce až v posledních generacích. Publikum sice obdivuje fanfarónskou Supru a nóbl lexusy, ale peníze, ty se vydělávají jinde. Mimo jiné na dodávkách.

Maloformátový přírůstek

Nejnovějším přírůstkem je malá Toyota Proace City, která se zařazuje po bok větší Proace a legendárního pick-upu Hilux. S ním a nesmrtelnou Toyotou Landcrusier jsou nové dodávky také jedinými dieselovými toyotami k mání.

Jméno bude trochu problém v orientaci. V nomenklatuře užitkových toyot se tak vyzná na první dobrou jen proškolený prodejce. Zákazník bude tápat.

Na vysvětlenou tedy:

vetší dodávka se jmenuje Proace, příbuzné modely jsou Citroën Spacetourer, Peugeot Traveller a Opel Zafira Life (délka 4,6, pět nebo 5,3 metru)

menší (nově uváděná) dodávka je Proace City a jejími příbuznými jsou Citroën Berlingo, Peugeot Rifter a Opel Combo (délka 4,4 a 4,7 metru)

Pokud bude zákazník chtít náhradu za klasické MPV Toyota Verso, půjde pro Toyotu Proace City Verso, pravděpodobně ve verzi Family+. Pěti jmény neoznačují své modely ani ty nejnabubřelejší automobilky. Marketéři Toyoty se pravděpodobně snažili strukturu zjednodušit tak, až ji znepřehlednili. Nakonec to asi dopadne tak, že se větší z užitkových toyot bude říkat „Proace a té menší jednoduše „City“.

Mezi Proace, které už se tři roky prodává a Proace City může být až 90 centimetrů rozdíl na délku. Proace City je k mání ve dvou délkách: 4,4 a 4,7 metru, v pěti i sedmimístné variantě v osobním provedení.

I když s větší Proace sdílí „City“ technický základ v podobě platfromy PSA EMP2, je to jiné auto. Může být až sedmimístné, má dvě délky rozvoru, podlahu ve výšce osobáku (do větší Proace se leze jak do autobusu).

Užitková verze se zaplechovaným ložným prostorem bude ovšem v nabídce také třímístná (tři místa vpředu). Kabina je pocitově dost široká, jízda ve třech bude ovšem pohodlná asi jen na kratší vzdálenosti.

V případě dlouhé verze se také nabízí užitková varianta „crew cab“ pro posádku a náklad. „Pokud u tohoto provedení momentálně nepotřebujete sedadla druhé řady, lavici můžete sklopit do roviny a posunout dělicí přepážku dopředu pro zvětšení prostoru pro náklad. Při transportu delších předmětů je možné otevřít otvor v dělicí přepážce,“ popisuje Jitka Jechová.

„Nákladový objem může dosáhnout až 3,3 m³ ve standardní verzi, respektive 4,3 m³ v prodloužené verzi s volitelným modulárním sedadlem spolujezdce.“ zdůrazňuje Jechová.

Osobní provedení Verso má možnost zvolit pro druhou řadu buďto tři samostatná sedadla, nebo lavici dělenou a sklopnou v poměru 60:40. V dlouhém i krátkém provedení lze přidat třetí řadu sedadel, která jsou posuvná. Všechna sedadla (kromě řidiče) lze také sklopit do roviny, a tak má vůz velký využitelný prostor.

U zaplechovaných nákladních verzí je příjemnou vychytávkou digitální vnitřní zrcátko, které promítá obraz z kamery hledící za auto. Další kamera v zrcátku spolujezdce kouká podél boku auta a do mrtvého úhlu (auto může dostat ještě samostatného hlídače mrtvého úhlu).

Posuvné boční dveře jsou nesmírně praktické. U osobní verze je parádní otevírací okno víka kufru, kterým se do ložného prostoru doskládají menší věci. Zaplechovaná verze má zadní dveře křídlové, takže se dovnitř dá naložit vysokozdvižným vozíkem paleta. Do ložného prostoru se vejdou dvě, což není u konkurence zvykem. Proace City uveze až tunu a utáhne na tažném zařízení až tunu a půl.

Skvělým pomocníkem je indikátor zatížení vozu (senzory měří stlačení tlumičů). V kufru jsou diody, které ohlásí přetížení. Nejprve upozorní na dosažení 90 procent maximální nosnosti a v případě jejího překročení ještě doplní výstrahu na přístrojovce.

Nabídka benzinových a naftových jednotek zahrnuje agregáty o výkonu od 75 do 130 koní a možnost volit mezi pěti či šestistupňovou manuální převodovkou nebo osmistupňovým automatickým ústrojím.

Proace City se bude vyrábět společně s Citroënem Berlingo, Peugeotem Rifter a Opelem Combo ve Vigu. Toyota má navíc ve španělské továrně vlastní inspektory kontroly kvality. Výroba odstartuje v půlce prosince, v únoru auta dorazí k zákazníkům.

Na velké rozdíly nebyly peníze. Oproti triu od PSA jsou změny v přídi a v dekorech interiéru, oproti ostatním ze čtyřčat bude v nabídce chybět nejslabší nafťák.

Nový pilíř

Na celé novince je nejzajímavější hlavně vstup Toyoty do nového segmentu. Chce naučit klienty, že se k ní chodí také pro dodávky, podobně jako k Volkswagenu.

České zastoupení Toyoty má v tomto ohledu obrovské plány, v letošním roce chtějí prodat 11 500 dodávek. Cílem je dostat se na čísla, jako dělá Berlingo nebo VW Caddy, tedy 15 až 18 tisíc aut. Ceny City budou kousíček nad těmi u značek PSA, ovšem stále pod Volkswagenem,

Umberto Mazzone z evropské centrály Toyoty uvádí, že tyto malé užitkáče, jako je právě Proace City, tvoří polovinu prodejů dodávek. A při srovnání čísel s prodeji osobáků je to 4. největší segment fleetových prodejů.

„Proace City rozšíří záběr Toyoty na více než dvě třetiny trhu s lehkými užitkovými vozy,“ uvádí Jitka Jechová z české Toyoty. „S konkurenty se utká v segmentu, který se těší stabilnímu růstu a do roku 2021 by měl dosáhnout ročních prodejů v objemu cca 900 tisíc vozidel.“

V roku 2020 uvede Toyota Proace a rok nato City i v elektrickém provedení. Ty bude tlak evropských zákonodárců a městských samospráv na snižování emisí stále mohutněji prosazovat. Andrea Carlucci z evropské Toyoty uvádí, že dodávky tvoří 17 procent městského provozu, ale kvůli svému specifickému způsobu používání tvoří 17 procent emisí.