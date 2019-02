Opel po 20 letech konečně vydělává, Peugeot se vrací do Ameriky

Firma oznámila, že její čistý zisk se zvýšil o 40 procent na 3,295 miliardy eur (84,5 miliardy korun) a tržby stouply o 19 procent na 74 miliard eur (1,9 bilionu korun).



Opel se z Ruska stáhl v roce 2015, kdy ještě patřil pod americký koncern General Motors. Společnost PSA koupila Opel i jeho sesterskou britskou značku Vauxhall v roce 2017. Divize Opel Vauxhall loni podle údajů PSA vykázala provozní zisk 859 milionů eur. Podle agentury DPA tak dosáhla celoročního zisku poprvé od roku 1999. Opel se má do Ruska podle nových plánů vrátit.

Návrat na kdysi opuštěný trh plánuje už dlouho také Peugeot. Opelichaným kabrioletem jezdil po Los Angeles už poručík Columbo, značka se ovšem ze Spojených států stáhla v roce 1991. Plány na návrat na tento trh již v roce 2016 nastínil generální ředitel PSA Carlos Tavares a od té doby na něm Peugeot pracuje.

Stojí za doplnění, že i po opuštění severoamerických trhů si PSA drželo v Detroitu kancelář až do roku 2013. Měla prý za úkol sledovat vývoj severoamerických emisních a bezpečnostních standardů a udržovat kontakty s domácími automobilkami. Ve chvíli, kdy se poprvé začalo mluvit o návratu francouzského koncernu do USA, to renomovaný americký magazín Road and Track okomentoval ironicky tím, že kancelář PSA v roce 2013 zavřelo poté, co někoho napadlo, že se pro tyto účely dá použít internet.

Carlos Tavares, šéf automobilky PSA na autosalonu v Paříži

Na Spojené státy, vedle Číny nejdůležitější světový trh s osobními vozy, si brousí zuby celá řada automobilek včetně české Škodovky.

V rámci expanze mimo Evropu hodlá PSA rovněž uvést značku Citroën na indický trh.



Skupina PSA již v polovině ledna oznámila, že loni zvýšila prodej o sedm procent na rekordních 3,88 milionu vozů. Za růstem stálo převzetí Opelu, jež kompenzovalo pokračující pokles prodeje na čínském trhu. Odbyt značek Opel a Vauxhall v loňském roce dosáhl 1,04 milionu vozů. Prodej francouzských značek skupiny PSA, tedy Peugeot, Citroën a DS, klesl o 12 procent na 2,84 milionu vozů.

PSA má výrobní aktivity i v České republice, kde společně s japonskou Toyotou provozuje kolínskou automobilku TPCA. Závod sice od roku 2021 kompletně převezme Toyota, bude v něm ale dál vyrábět automobily pro oba podniky.