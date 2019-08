Prodeje dodávek se zvyšují, ale ne kvůli ekonomickému růstu

Registrace nových osobních aut v České republice, ale i v celé Evropě, letos dost citelně klesají. Za prvních sedm měsíců letošního roku spadly v ČR meziročně o 9,13 procenta, jakkoli v červenci mírně vzrostly o 0,82 %. V celé Evropě to pak byl v prvním pololetí pokles o 3,1 %. Prodeje lehkých užitkových vozidel však vykazují opačný trend. V Evropě rostly v prvním pololetí oproti loňsku o 5,8 %, v Česku od ledna do července o 5,29 %, v samotném červenci pak dokonce skoro o 13 procent.



Co za tím je? Říká se, že blížící se ekonomická recese se dá poznat mimo jiné z trendu prodeje užitkových a nákladních vozů. Když jich firmy objednávají málo, znamená to, že mají málo zakázek a ekonomika spěje do recese. Tomu by však aktuální statistiky moc neodpovídaly. O německé ekonomice se mluví v souvislosti s recesí, ale registrace nových dodávek do 3,5 tuny tam v prvním pololetí rostly o 13,9 %, těch středních do 16 tun o 21,2 % a nejtěžších nad 16 tun o 19,3 %.

WLTP a osobní auta

Statistiky registrací osobních aut loni i letos ovlivnila metodika měření spotřeby WLTP a nutnost nové homologace na aktuální normu Euro. Loni v půlce roku kvůli tomu citelně stoupaly registrace osobních aut. Automobilky se chtěly „předzásobit“ určitým počtem vozů homologovaných podle starší normy, pak následoval propad. Metodika byla trochu složitější, ale zjednodušeně mohly automobilky takto zaregistrovat 10 procent aut prodaných o rok dříve.

To potvrzuje Jan Linhart ze společnosti KPMG: „Meziroční srovnání bude v letošním druhém pololetí výrazně poznamenáno loňskou srovnávací základnou, která byla ovlivněna zaváděním WLTP. V létě byly registrace uměle nadhodnoceny účelovými registracemi, a naopak v podzimních měsících trhy vykazovaly propad způsobený zmíněnými předregistracemi i opožděným uváděním aut s dokončenými procedurami na trh. Logicky bych tedy očekával, že červenec a srpen budou letos ve znamení silného poklesu, naopak v září a říjnu může nastat zdánlivá korekce směrem nahoru. To by ale nemělo nic měnit na našem očekávání, že trh s novými auty letos bude klesat.“

Tři faktory růstu

A podle podobného scénáře se letos odehrávají registrace na trhu dodávek. Na užitková auta totiž dopadne „kladivo“ WLTP až letos. Pro ně platí povinnost homologovat všechna nově prodávaná vozidla v Evropě podle WLTP až od letošního září. Výkyvy v prodejích ovšem nebudou tak dramatické jako u osobních vozů. Výrobci to však u nich mají přece jen o něco snazší. Nejenže mají zkušenosti s touto procedurou, ale nabídka motorizací je u užitkových vozů menší než u osobních.

Už dnes velká část importérů jedná podobně jako loni u osobních aut – sami nebo prostřednictvím dealerů registrují povolenou desetiprocentní kvótu aut podle stávající homologace. „Ta auta se prodají. Přece jen užitkové auto svému majiteli vydělává, a když se mu rozbije jeho stávající, potřebuje nové obratem, aby nepřišel o výdělek. Neřeší tak jako u osobáků barvu nebo výbavu,“ říká pro iDNES.cz manažer jedné automobilky, který si nepřál být jmenován.

To je tedy jeden z aspektů rostoucího počtu registrací. Druhým je i samotný větší zájem zákazníků, který však není dán lepšící se ekonomickou situací. Nové motory, aby vyhověly předepsaným normám, se totiž v drtivé většině neobejdou bez vstřikování močoviny (systém SCR používající činidlo AdBlue). A to bere část zákazníků jako zbytečnou komplikaci a výdaj na víc, takže si chtějí koupit ještě „staré“ auto bez tohoto zařízení. Dělají to tak spíš menší živnostníci, velké firmy to tolik neřeší.

Třetí důvod přidává Jitka Jechová z české Toyoty: „Jako možnou příčinu vidíme rozvoj byznysu a s tím spojenou poptávku po užitkových vozech. Zároveň na jedné straně je u zákazníků stoupající poptávka po vozech SUV, které ale plně nenahrazují postupně mizející MPV. Část zákazníků se proto přiklání k užitkovým autům, jako jsou v našem případě Proace Verso či brzy uvedené CDV Proace City. S tím je spojen i trend, kdy zákazníci přes týden vůz využívají pro firemní účely a na víkend s ním jezdí na výlety, za sportem apod.“ Toyota se nově do obchodu s dodávkami pustila v Evropě s vervou. Chce, aby se užitkové modely staly jedním z pilířů nabídky (více čtěte zde).

Opel Zafira Life

Omezení motorizací

Jakkoli užitkové vozy nemají tak širokou nabídku kombinací motoru a převodovky jako osobní auta, bude WLTP a nutnost nové homologace znamenat ještě další omezení nabídky, minimálně po určitou dobu a pro některé značky. Tak například, jestli Ford Focus nabízí dva benzinové a dva naftové agregáty o celkem sedmi výkonových specifikacích, některé s dvěma možnostmi převodovky, tak Ford Transit Van má momentálně v ceníku jen jeden dvoulitrový naftový motor ve dvou výkonových verzích výhradně s šestistupňovou manuální převodovkou. Ale konkrétně v případě této značky dojde k postupnému rozšíření nabídky.

„Nově zaváděný měřicí cyklus WLTP pro lehké užitkové vozy Ford žádné omezení nabídky pohonných jednotek znamenat nebude,“ tvrdí dokonce mluvčí českého zastoupení Martin Linhart. „Pro menší užitkové verze, tedy Transit Connect a Transit Courier, budeme i nadále nabízet vznětové motory 1.5 EB, resp. 1.5 TDCI. Pro větší užitkové vozy zůstávají v nabídce motory 2.0 EcoBlue, které jsou dnes k dispozici ve výkonových variantách od 105 do 185 koní. K nim ale ve čtvrtém čtvrtletí roku přibudou ještě další čtyři verze v mild-hybridním provedení, a tak se dá říct, že Ford poté, co WLTP vstoupí v platnost, svou nabídku motorů pro užitkové vozy ještě rozšíří.“