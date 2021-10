Osman Kavala. Turecký filantrop je symbolem všeho, co Erdogan nenávidí

Proč právě Osman Kavala? V Turecku jsou desetitisíce dalších nespravedlivě odsouzených, ale žádné diplomatické roztržky jako ta, která se odehrála o víkendu, se kolem nich až na výjimky nerozpoutaly. Bohatý podnikatel a filantrop je však symbol všeho, co turecký prezident nenávidí.

„Osman zastupuje jinou kulturu. Je otevřený, vzdělaný, umí anglicky, umí mluvit s cizinci, ve společnosti je aktivní. To je něco, co (režim) vnímá jako nebezpečí,“ říká šéfka Kavalovy organizace Anadolu Kültür Asena Günalová. Do věznění levicově smýšlejícího a sekulární stát podporujícího aktivisty navíc začala mluvit Evropa.