OBRAZEM: Erdogan otevřel novou mešitu v centru Istanbulu. V citlivé datum

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pátek otevřel novou mešitu na náměstí Taksim v Istanbulu. Splnil tak svůj dávný slib občanům a v druhém plánu vyslal vzkaz těm, kteří s jeho vládou nesouhlasí. Slavnostní otevření se totiž odehrálo přesně osm let od počátku protestů v Gezi parku. Ten je od mešity, co by modlitebním koberečkem dohodil. Demonstrace tehdejší premiér Erdogan tvrdě potlačil.