Manželka se v Mongolsku bála i rodit, vzpomíná spolužák Brežněvova vnuka

Jak jste se dostal k diplomacii? A proč zrovna Mongolsko?

Podařilo se mi dostat do Moskvy na MGIMO, což byla v oboru diplomacie opravdu elitní škola v celém východním bloku (Státní institut mezinárodních vztahů v Moskvě, na němž studovala i řada Čechoslováků, kteří i po roce 1989 zůstali v diplomacii, stali se politiky či vlivnými byznysmeny, pozn. red.). Na rozdíl od jiných spolužáků jsem ale za sebou neměl žádnou vlivnou rodinu, která by působila v komunistickém aparátu. I proto jsem si nemohl vybírat, jakou jazykovou kombinaci a zaměření budu studovat. Takže na mě „zbyly“ mezinárodní vztahy se zaměřením na Mongolsko a mongolský jazyk, což do té doby nikdo z Čechoslováků nedostudoval. Plus tedy angličtina.

Začal postupně pálit všechny věci z auta – sedačky a podobně. Stejně to nepomohlo. Našli ho za několik dní zmrzlého. Takže podnebí je tam fakt drsné. JUDr. Juraj Martoník