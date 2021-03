Gorbačov nám ve východní Evropě dopřál svobodu, říká jeho blízký přítel

Blahopřál jste slavnému politikovi Michailu Gorbačovovi k devadesátinám?

Samozřejmě, bohužel pouze online. Seděl doma ve své dače pod Moskvou a měl u sebe jen jednoho přítele, přítomný byl ještě lékař. Původně se chtěl vypravit do své moskevské kanceláře, kde na něj čekalo šest dlouholetých kolegů, ale nakonec zůstal doma, necítil se dobře. Narozeniny má 2. března, já o dva dny později, takže to zase popřál on mně.

Žil a pracoval ve Stavropolu daleko od Moskvy. O okupaci Československa se mnozí Rusové dozvěděli až později. Gorbačov potom prohlásil, že Brežněv udělal velmi špatný tah. János Zolcer