Afghánistán není ztracená varta, naděje stále existuje, říká diplomat

Válka v Afghánistánu pro nás po dvaceti letech končí. Vyhráli jsme? Prohráli jsme?

Já bych to nenazýval válkou, mezinárodní přítomnost od začátku takto koncipována nebyla. Proto bych to nestavěl do pozice, jestli jsme vyhráli nebo prohráli. Spíš je otázka, jestli se nám podařilo dostat Afghánistán do stavu, kdy bude soběstačný a bude spravovat své věci tak, aby se tam mezinárodní společenství nemuselo vracet.

Rusko by se mělo méně těšit z odchodu NATO a přiznat si, byť to neočekávám, že to oni byli u začátku války v Afghánistánu. Petr Štěpánek bývalý velvyslanec v Afghánistánu