Móda z Brna: Plné dekolty nadělaly parádu, odhalený rozkrok byl vulgární

Případ první: NELA SLOVÁKOVÁ 90 %

Na první pohled nádherné šaty, které by obstály i na červeném koberci. Krásné jemné zdobení z krystalů v dekoltu a pasu, nádherný střih s vycpanými rameny. Na pohled druhý se ovšem leknete, že vidíte něco, co byste rozhodně na plese vidět neměli. Boční rozparek je až vulgárně otevřený. Stačilo by posunout ho o pět centimetrů, tím ho trochu zavřít a vše by bylo na důstojné a elegantní úrovni. Jinak vítězka reality show Hotel Paradise Nela Slováková ale vypadá úchvatně a naprosto božsky. V podstatě není co vytknout.