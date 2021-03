Česká televize čelí žalobě, dokumentaristky skrytě točily děti s autismem

Další díl dokumentárního cyklu Infiltrace s názvem Obchod s nadějí měla Česká televize (ČT) odvysílat minulý týden v pondělí. Díl je zaměřen na spolek, který praktikuje aplikovanou behaviorální terapii na dětech s poruchou autistického spektra.



Jak v sobotu informoval portál Seznam Zprávy, dokumentaristiky infiltrovaly do komunity svého člověka a natáčely postižené děti při terapii bez vědomí rodičů, v domově jednoho z nich.

Po odvysílání upoutávek dílu se rodiče ozvali, jednání považují za protiprávní a podali proto na ČT žalobu a dva návrhy na předběžné opatření. Dokumentaristky se hájí, že chtěly prověřit „podivné praktiky péče o děti“.

Česká televize se podle informací portálu rozhodla díl dokumentu zatím neodvysílat a poslat na další posouzení. Snímek mají posoudit lékaři, psychologové a psychiatři a další experti.

„Téma bereme samozřejmě se vší vážností. I proto jsme se ve chvíli, kdy se po odvysílání upoutávek objevily reakce spolků a organizací, rozhodli pro opětovné posouzení dokumentu,“ napsala portálu tisková mluvčí ČT Karolína Blinková.

Rodiče se bojí prozrazení identit dětí

Děti mají v odvysílané ukázce rozmazané obličeje, podle rodičů ale nedostatečně. „Z té ukázky jsme samozřejmě své děti poznali. Bohužel je poznali i naši kamarádi, protože vědí, že do toho centra docházíme,“ svěřil se Seznám Zprávám otec jednoho z dětí, jež se objevilo v dílu, a který se nepřál být jmenován. Otec se bojí, že děti může někdo poznat i v budoucnu.

„Uvedená upoutávka pro nás byla naprosto šokující, protože jsme do té doby neměli tušení, že by někdo mohl naše děti natáčet bez našeho souhlasu, a to ještě v soukromém bytě jednoho z nás, to vše za účelem zveřejnění,“ napsali rodiče v dopise řediteli ČT přes organizaci Ropodesa, která sdružuje rodiče dětí s autismem.

Rodiče se obávají, že dokument se dostane na veřejnost i přesto, že ho televize zatím neodvysílala. Jsou přesvědčení, že autorky dokument rozesílají dál.

Dokumentaristky: celé je to obrovský podvrh

Podle autorek dokumentu se natáčením snažily zachytit neadekvátní zacházení s dětmi. Na začátku je oslovila matka autistického syna, která měla s ABA terapií zkušenost, metodické praktiky v centru se jí však zdály nestandardní.

Dokumentaristky tak nasadily do organizace infiltrátorku, která prošla výcvikem ABA terapie, aby se mohla nechat ve spolku zaměstnat a zjistit, jak funguje.

„Prohřešky se tam kupí a v závěru je to celé obrovský podvrh. V zařízení provozují terapii lidé bez vzdělání, najímaní na ulici, již školí pedagogické pracovníky v metodě, kterou by měla proplácet zdravotní pojišťovna. Rodiče nemocných dětí celý cirkus sponzorují, a to nemalou částkou třiatřicet tisíc korun měsíčně,“ tvrdí spoluautorka dokumentu Ivana Lokajová v tiskové zprávě ČT.

Psycholožka a metodická ředitelka Národního ústavu pro autismus Kateřina Thorová v pořadu Rozstřel:



Rodiny se podle informací portálu brání, že spolek založily a financují samy, protože nedokázaly sehnat adekvátní terapii. Členy spolku jsou řadoví rodiče, kteří vše platí sami bez příspěvků od státu. Na terapie v centru podle dotazovaného otce nikdo zvenčí nedochází.



ABA terapie může působit nestandardně

Pro osobu, která ABA terapii nezná, může být tato metoda nestandardní, potvrdila portálu lektorka Kateřina Chrapková, která působí na Masarykově univerzitě, kde se ABA terapie vyučuje od roku 2019.



„Pokud nevíte, jak fungují principy chování a neznáte kontext dané situace, mohou vám určité metody připadat překvapivé či nepřirozené. Je to stejné, jako kdybyste otevřela dveře do ordinace zubního lékaře v okamžiku, kdy provádí zákrok, o kterém nic nevíte. V takové chvíli můžete těžko posoudit, zda je přístup doktora správný, či nikoli,“ vysvětlila Chrapková Seznam Zprávám.

Nesouhlas vzbudila, vedle skrytého natáčení postižených dětí, také osoba psychiatra Jaroslava Matýse, který v ukázce z pozice experta záběry komentuje.



Matýs musel předloni rezignovat na svou funkci předsedy dětské sekce České psychiatrické společnosti kvůli dehonestačním výrokům právě vůči dětem s poruchou autistického spektra.