Greta nemá sociální cítění, řekl šéf dětské psychiatrie. Po kritice skončil

14:08 , aktualizováno 14:08

Šéf českých dětských psychiatrů Jaroslav Matýs minulý týden poskytl rozhovor o švédské ekologické aktivistce Gretě Thunbergové, která trpí jednou z poruch autistického spektra zvanou Aspergerův syndrom. O lidech s touto diagnózou mimo jiné říkal, že „nerozpoznají, co je dobro a co je zlo“ a „nechápou, co je spravedlnost“. V úterý po kritice odstoupil.