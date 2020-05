Autisté se do škol vrátit nemohou. Pro jejich rodiče je situace náročná

9:59 , aktualizováno 9:59

Podle vládou schváleného harmonogramu otevírání škol budou do konce června zavřené také školy pro děti s autismem a mentálním nebo fyzickým postižením. Do škol by se tedy vrátili až v září. Pro jejich rodiče je péče o tyto děti složitá a právě školy by jim v tom mohly ulevit. Stejný názor má také zástupkyně ombudsmana.