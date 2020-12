Zpověď matky geniálního autisty, který ohromuje svět dopravními mapami

10:05

Má poruchu autistického spektra a také geniální nadání. Kreslí dopravní mapy, které obdivuje celý svět. V období prvních krůčků by to ale Matěji Hoškovi (16) prorokoval málokdo. Místo roztomilého žvatlání přiváděl rodiče k zoufalství svými záchvaty křiku. A pak se klukovi se vzezřením andílka dostala náhodou do rukou mapa pražského metra.