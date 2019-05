Poslankyně Zahradníková o nové straně: Náš potenciál je víc než 14 procent

Petr Fiala se mnou od té trapné situace, kdy říkal, že jsem nejspíš zamilovaná do Václava Klause, nepromluvil. Ale nejsem proti ODS zahořklá, snažím se vzpomínat jen na to dobré a ODS, respektive Janu Zahradilovi, dám svůj hlas ve volbách do Evropského parlamentu,“ říká poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková.

Opustila jste ODS. Jaký teď máte vztah se svými bývalými spolustraníky, vedle nichž stále sedíte v lavici?

Nemohu mluvit za ně, ale pro mě se nic nemění. Jen proto, že jsem odešla z klubu, nejsem jiný člověk. Někdo to možná vnímá osobněji, já žádný zásadní problém nemám.

Budete ODS volit do Evropského parlamentu?

To, že jsem z ODS odešla, nemá vliv na to, jakým způsobem obecně k volbám přistupuji. Vždy, když něco skončí, snažím se vzpomínat na to dobré. Na kandidátce ODS do Evropského parlamentu je člověk, kterého si vážím, a to Jan Zahradil. A budu, v souladu se svým svědomím volit takové kandidáty, kteří budou nejlépe hájit zájmy České republiky.

ODS vyloučila Václava Klause mladšího po jeho přirovnání rozhodovacích procesů EU k nacistickému rozhodování o tom, kteří židé půjdou do transportu. Vám to přirovnání připadlo adekvátní?

Předcházela tomu spousta okolností. Přes padesát procent směrnic, které přijímáme z Unie, je nadřazených naším zákonům. A ve chvíli, kdy o tom ve Sněmovně neustále diskutujeme, byť víme, že to stejně bude implementováno, dostáváme se do pocitu bezmoci, co ještě můžeme ovlivnit. Takže rozumím frustraci, kterou Václav Klaus měl. Je to věc, která se musí změnit a naše zákony musí být nadřazeny evropským směrnicím, což ostatně vyplývá z naší Ústavy. Ale uznávám, že to vyjádření Václava Klause bylo poněkud nešťastné. Nicméně rozumím, proč to Václav řekl.

S Václavem Klausem mladším teď zakládáte novou stranu. Jaký má podle vás potenciál?

Jsem sportovec, takže chci logicky vyhrát. Máme větší ohlas, než jsem očekávala. Jsem přesvědčená, že strana, jakou vytváříme, na české politické scéně chybí. A zatím to vypadá, že můžeme oslovit hlavně bývalé voliče a členy ODS.

A jaký procentuální zisk je reálný pro příští volby do Poslanecké sněmovny v roce 2021?

Můj odhad vychází spíše z toho, co bych si přála – věřím, že to bude víc než 14 procent.

To není málo. Máte také ambici stát se ministryní školství?

Je to něco, co by mě nesmírně bavilo a zcela jistě bych to za určitých okolností neodmítla, ale takto dopředu nejsem zvyklá předjímat.

Dokázala byste si představit koalici s hnutím ANO?

V současné chvíli si to upřímně představit neumím. Ale teď spekulujeme, do voleb ještě zbývá hodně času.

První jména, která se v souvislosti s vaší stranou objevila, byli odpadlíci z SPD Marian Bojko nebo Lubomír Volný. Myslíte, že to jsou ty pravé posily?

Lidé, kteří se k nám hlásí, jsou opravdu z širokého spektra příznivců. Jména, která jste zmínil, nejsou ta, která bych považovala za zásadní. Nechci se jich nikterak dotknout, ale věřím, že máme v zásobě daleko výraznější jména.

Mohla byste je prozradit?

To nemohu. 10. června prozradíme jména našich koordinátorů v krajích a přípravný výbor. Jména lidí, kteří budou dále utvářet novou stranu, budou známa až na podzim.

Jaká bude role Václava Klause staršího?

Václav Klaus starší, se kterým jsem měla shodou okolností včera příležitost strávit velmi příjemné setkání, bude mít roli mentora zahraniční politiky. Myslím, že tato parketa mu, vzhledem k jeho zkušenostem a kontaktům v zahraničí, bude velice vyhovovat.

Jedním z pilířů vaší strany má být heslo „braňme normální svět“. Co je to normální svět?

Vím, že slovo normální nemusí být pro některé snadno ukotvitelné. Je to jednoduchost, přímočarost. Není to svět nějaké elity. Bohatství vzniká z práce, stát se nemá plést lidem do života, daně mají být nízké, sociální systém jen pro potřebné, rodina je základní jednotka společnosti atd. Třeba v oblasti školství je to svět bez inkluze, bez přehnané byrokracie, je to absolutně odpolitizované školství. Dnes jsem si zrovna četla, že paní ombudsmanka Šabatová by chtěla, aby sňatek gayů a leseb byl zakotven ve výuce občanské výchovy. To jsou přesně věci, na které říkám rezolutně Ne.

Tvrdíte, že největším ohrožením tradiční rodiny jsou homosexuální sňatky. Proč zrovna ony, čím tradiční rodinu tak ohrožují?

Už jen samou podstatou slova manželství, které je jen a pouze svazkem muže a ženy. Demokracie je v principu vláda většiny, která respektuje celek. V poslední době jsme ale svědky toho, že si menšiny nárokují rovnocenné podmínky a vydávají to za své právo.

Jak ale rodinu ohrozí homosexuální sňatek?

Oba přece víme, že tím to nekončí. V roce 2006 se jednalo o registrovaném partnerství, kdy říkali, že jim to stačí. Jsme o 13 let dál, registrovaných partnerství máme kolem 2000 a vůbec si nemyslím, že jde o přání homosexuálů. Mám v Olomouci mezi homosexuály hodně přátel a nikdo mě nežádal o podporu tohoto zákona. Je to prioritně cíl aktivistických skupin, a zákony přeci nemají vznikat na základě přání minoritních skupin. Co by následovalo dál? Překopávání čítanek, přeorientovávání se na to, že rodina není máma a táta? Když dnes řeknete dítěti, aby nakreslilo rodinu, všechny nakreslí mámu a tátu. A vy jim chcete měnit vnímání a svět.

Takže souhlasíte i s názory, že když teď budeme tolerovat homosexuální sňatky, dál nám přijdou normální pedofilie či zoofilie?

Přesně to jsou ta Overtonova okna, která byla dříve tabu a teď se víc a víc otvírají. Podívejte se do Německa, kde dnes naprosto legitimně diskutují o pedofilii. Je to salámová metoda, kdy neustále ustupujeme a potom se nestačíme divit.

Jste pro vystoupení z Evropské unie?

Vystoupení z Evropské unie absolutně není na pořadu dne. A byla to jedna ze stěžejních věcí, o kterých jsme se s Václavem Klausem ml. bavili, než jsme si „plácli“. Budeme ale prosazovat návrat před Lisabonskou smlouvu. Chceme zachovat volný trh, pohyb osob a služeb, ale naše zákony musí být nadřazeny evropským směrnicím.

Před půl rokem jste prohlásila, že „brexit není vůbec nic složitého, zvládneme to jednou větičkou, komplikaci z toho dělají jen soudruzi v Bruselu.“ Pořád si to myslíte?

Řekla jsem to v kontextu nějakého dění, už si přesně nevybavím konsekvence, které k té větě vedly, ale předpokládám, že to bylo v situaci, kdy Evropská unie chtěla neustálým protahováním vypořádání se s Velkou Británií z ní vytvořit precedentní případ proč nevystupovat. Není v pořádku, když si občané Velké Británie odsouhlasí odchod a další dva roky jim Evropská unie háže klacky pod nohy a odchod se nekoná.

Teď to tedy ale spíš vypadá, že si klacky pod nohy házejí Britové sami. Dohoda s Unií je už nějaký čas na světě a britský parlament se stále není schopný dohodnout.

Ano, situace je neustále turbulentní.

Takže si za tou větou už nestojíte?

Ta věta byla míněna tak, že pokud chcete brexit, Let´s go for it. Bylo to řečeno s nadsázkou, je jasné, že legislativně brexit není jednoduchý krok. Ale složitost v celém procesu dělá jen a pouze EU.

Bude velkým tématem vaší vznikající strany migrace, nebo to necháte spíš hnutí SPD?

Zakládáme stranu, ve které migrace a bezpečnost České republiky budou patřit mezi základní priority. Ale budeme mít natolik pestrý program, že rozhodně nepůjde o priority jediné a stěžejní.

Máte přehled, kolik u nás bylo v minulém roce zadrženo nelegálních migrantů?

Četla jsem více dokumentů a všechny se paradoxně liší v číslech. Bylo to od 328 v jednom článku až po 1500 až 2000 na jedné odborné diskusi. Opravdu relevantní číslo k dispozici nemám, vy ano?

Mám tady s sebou zprávu ministerstva vnitra o stavu migrace a ta uvádí číslo 191. Není téma migrace i v kontextu tohoto čísla přehnané?

Samozřejmě jsou tací, kteří téma vyvolávání strachu používají jako svůj nástroj. Ale vždy je třeba být obezřetný a nepodceňovat situaci. A díky bohu, že Česká republika zatím není zemí, kam by nelegální migranti cílili.