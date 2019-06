Vznik nové Klausovy strany finišuje a roste napětí mezi otcem a synem

Sám Klaus do té doby nechce o svém politickém projektu mluvit. Podle informací MF DNES se svými spolupracovníky uplynulé týdny zasvětil hledání lidí do regionálních kanceláří a také lovení známých osobností, které by se na jeho hnutí podílely nebo v něm rovnou figurovaly.

„Je v tom velký entuziasmus. Pracujeme, připravujeme a uděláme to našim soupeřům těžké. Nechte se překvapit,“ řekl Václav Klaus s tím, že víc o projektu nyní mluvit nechce.

Ve svých oborech by mu tak měli pomáhat například kardiochirurg Jan Pirk či lékař a bývalý poslanec ODS Boris Šťastný, ekonomka Markéta Šichtařová či šéf Madety Jan Teplý starší.

Spolupráci naopak odmítl třeba historik a spisovatel Vlastimil Vondruška, ale s tím, že Klausův projekt podporuje.

V novém hnutí má mít postavení také otec Václava Klause, bývalý prezident. Ten by se měl stát garantem pro oblast zahraničí. Ovšem jeho role by měla být menší, než by si asi sám Václav Klaus starší představoval.

Otce naštvalo, že syn s ním nechce být tak silně spojován

Podle informací MF DNES k napětí mezi otcem a synem došlo už na samém začátku po vyloučení mladšího z ODS. Exprezident totiž chtěl, aby narychlo vytvořili kandidátku a zapojili se do evropských voleb. Václav Klaus mladší měl být podle těchto představ jedničkou kandidátky, jeho otec na posledním místě. Zbytek by doplnili lidmi spojenými s Institutem Václava Klause a jejich sympatizanty.

Jenže plán narazil. Zaprvé se jim nepodařilo sehnat vhodný „nosič“, tedy zaregistrovanou stranu, pod jejíž hlavičkou by mohli kandidovat. Od Klausova vyloučení z ODS do registrace kandidátek totiž zbývalo jen pár desítek hodin času. Zadruhé do toho „hodil vidle“ sám Klaus mladší, který o europarlament nejevil zájem. Navíc podle zdrojů z jeho okolí nechtěl, aby byl hned od počátku tak silně spojován se svým otcem, s lidmi z institutu a někdejšími členy ODS, jeho sympatizanty. To údajně Klause staršího trochu naštvalo.

„Lidi, kteří milují Václava Klause staršího, budou Vaška beztak volit. Je ale také docela početná skupina těch, kteří ho rádi nemají. Proto bude lepší, když zůstane trochu bokem,“ popsal člověk blízký Klausovi mladšímu. I s vědomím toho, že se bývalý prezident zřejmě neudrží a bude chtít, aby jeho vliv v novém hnutí rostl.

Prozatím se otec se synem domluvili na tom, že bude oním „garantem pro oblast zahraničí“. V praxi by to prý mělo fungovat tak, že exprezident bude nadále cestovat po světě po konferencích a setkávat se se světovými státníky typu maďarského premiéra Viktora Orbána. „Když se ho pak zeptají, na jaké partnery se s prosazováním svých myšlenek obrátit v Česku, prezident jim doporučí Vaška a jeho nové hnutí. Zároveň se prezident nebude plést do domácí politiky,“ popsal svoji představu zdroj blízký Institutu Václava Klause.

Manažerské řízení shora

Klaus mladší po svém vyhazovu z ODS odmítl několik nabídek různých stran, aby si jejich strany komplet převzal a postavil se do čela kandidátky do eurovoleb. Takovou nabídku mu dal například Jiří Vítek ze strany Patrioti pro neutralitu. Klaus neměl zájem, Patrioti v čele s Vítkem ve volbách dostali 0,05 procenta hlasů.

„Vašek od začátku věděl, že do Evropského parlamentu nechce. Po vyloučení z ODS dostal tisíce mailů a zpráv na Facebook od lidí z celé země, aby něco udělal. Začal tedy objíždět regiony. Chce udělat občanské hnutí, které by ale mělo být řízeno manažersky shora,“ popsal zdroj z okolí Klause mladšího. S tím, že většina zájemců bude nejprve registrovanými příznivci, a až když se osvědčí, mohou se z nich stát členové. „Chceme tím zamezit přílivu vyhořelých manažerů, oblastních šíbrů a bývalých problematických ódéesáků,“ popsal již citovaný zdroj.

V tuto chvíli má mít Klaus mladší ve svém projektu dva zaměstnance, jedním z nich je jeho poslanecký asistent Daniel Kolář. Zároveň už si vytipoval a jmenoval dvanáct krajských koordinátorů, jejich místa v Plzni a Karlovarském kraji by měla být obsazena v příštích dnech.

Vznikající hnutí sídlí v pražských Vysočanech ve stejném domě, kde působí Klausův think-tank Centrum pro občanské svobody. V jeho výboru sedí například ekonomka Hana Lipovská, která by se měla na politice nového hnutí také podílet. Spolu s Klausem mladším Centrum pro občanské svobody zakládal občanský demokrat z Prahy 6 a majitel PR agentury C&B Group Tomáš Jirsa.

Litr rumu za název

Jak se bude Klausův politický projekt jmenovat, se MF DNES zjistit nepodařilo, byť už je údajně vybraný. Sám poslanec na konci dubna na svém Facebooku vyzval, aby mu lidé nějaký navrhli: „Počasí má být nijaké – možná zůstanete doma. Napište mi prosím do komentářů, jak by se měla podle vás jmenovat nová strana, kterou zakládáme. Klidně blbosti, kreativitě se meze nekladou, vážně, cokoli vám připadne dobré. Výherce má u mě pak litr rumu!“ napsal Klaus mladší. Tou dobou už ale údajně pracovali zhruba se čtyřmi návrhy, z nichž posléze vybrali ten finální.

Zato už začínají prosakovat jména, která by se na hnutí Václava Klause mladšího měla podílet anebo v něm rovnou figurovat. K těm nejbližším bude patřit poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková, která z ODS odešla krátce po Klausově vyloučení. Kromě ní poslanec oslovil i některé další poslance a senátory, ale zřejmě bez většího úspěchu.

Na vytvoření poslaneckého klubu ve Sněmovně mu chybí ještě osm lidí. Z ODS se nejspíš v dohledné době už nikdo nepřidá. Námluvy s trojicí poslanců SPD okolo Lubomíra Volného Klausovi spolupracovníci odmítají. Stejně jako nějaké bližší zapojení lidí typu Martina Konvičky či Petra Hampla, kteří postupně prošli různými protiislámskými či protiimigračními uskupeními.

Valenta, Pirk a další

Sám Klaus mladší promluvil o lanaření některých senátorů, například podnikatele Ivo Valenty, který v horní komoře parlamentu reprezentuje Stranu soukromníků. Valenta serveru Aktuálně.cz řekl, že sleduje „dění kolem vzniku případného nového politického hnutí Václava Klause ml., ale i do budoucna si zachovám svoji nezávislost“ s tím, že chce i nadále zůstat v senátorském klubu ODS. Obdobně odpovídali i někteří další senátoři. Jenže podle zdrojů z Klausova okolí jsou s Valentou na nějaké formě spolupráce domluveni, podnikatel to jen nechce příliš veřejně ventilovat.

Další kategorií lidí, na které se Václav Klaus mladší zaměřil, jsou mediálně známé osobnosti. Jeho spolupracovníci líčí, že někteří z nich by mohli být garanty jednotlivých programových oblastí. Kardiochirurg Jan Pirk pro zdravotnictví, Markéta Šichtařová pro ekonomiku, Jan Teplý starší z Madety pro zemědělství.

Jenže tak snadné to asi nebude. „Když se mě na něco zeptá, rád mu se zdravotnictvím poradím. Rozhodně ale nebudu žádným vedoucím činitelem nebo garantem. Já už jsem starý, to mají dělat mladší. S politikou jsem si už užil dost,“ uvedl Pirk, jenž v předminulé prezidentské volbě pomáhal kandidátovi Janu Fischerovi a po volbách pak řešil jeho obří dluhy.

„S Václavem Klausem mladším jsme předběžně mluvili o tom, že mu občas mohu poradit v ekonomických otázkách coby externí poradkyně. Rozhodně ale nebudu zastávat žádnou volitelnou funkci,“ konstatovala Šichtařová.

Spisovatel Vlastimil Vondruška zase Klausovu nabídku stát se garantem pro oblast kultury odmítl. „Člověk by měl dělat, čemu rozumí. Umělci, kteří tvoří, by se neměli pouštět do správy věcí veřejných. Až na naprosté výjimky to nekončí dobře. To, že někdo píše knížky, ještě neznamená, že rozumí resortu kultury,“ sdělil Vondruška MF DNES s tím, že myšlenky prosazované Klausem podporuje.

Spor o krajské volby

Velký spor je zatím mezi Václavem Klausem mladším a jeho spolupracovníky o účast v příštích volbách, to znamená do krajů a do Senátu na podzim příštího roku. Klaus se jich údajně účastnit chce s argumentem, že „politická strana se musí účastnit voleb, nelze ji dva roky udržet s tím, aby se jich neúčastnila a všichni se jen ‚rozcvičovali‘“.

Jenže řada lidí z jeho okolí mu namítá, že volby do třinácti regionů jsou náročné. Nejen z hlediska vybudování krajských struktur a sehnání dostatečně zajímavých lidí na kandidátky, ale i proto, že je v tomto typu voleb se zavedenými stranami, hnutími a regionálními uskupeními velice snadné prohrát. A to by pro začínající politický projekt nebyl dobrý start. Prozatím Klaus mladší trvá na svém: voleb se zúčastnit.

Jak bude celý nový politický projekt vypadat, by mělo být jasnější po jeho představení přespříští pondělí 10. června. „Vašek má všechny předpoklady k tomu, aby vybudoval něco, co tady ovládne pravici na dlouhou dobu. Ovšem stejně tak má veškeré předpoklady pro to, aby to celé podělal. Tak uvidíme,“ glosuje to pod podmínkou zachování anonymity člověk z jeho blízkého okolí.