Kubera se pochlubil, že od prezidenta dostal holí po hlavě. „Pan prezident mě praštil hůlkou do hlavy, velice málo. Když jsme odcházeli, on mě poklepal na moji tvrdou hlavu. Takže nemůžu si stěžovat, bylo to příjemné,“ sdělil ČTK šéf horní komory.