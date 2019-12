Pracujeme víc, naše produktivita je ale slabší, říká šéf Sněmovny Vondráček

Jak jste ve své snaze pokročil?

Před třemi týdny se dokončila jednání napříč poslaneckými kluby a připravila se drobná konsensuální novela, která by měla být přijata hned v prvním čtení. Vláda má teď třicet dnů na to, aby se k ní vyjádřila.

Čeho přesně se novela týká?

Změna je minimalistická, ale důležitá. Týká se zjednodušení projednávání mezinárodních smluv, zpráv a informací, což by nám mělo hodně odlehčit práci.

Diskutované sankce pro poslance v případě absence v ní nejsou?

Ne, zatím ne. Teď řešíme věci, na kterých se shodlo všech devět klubů. Nicméně tato témata jsme měli připravena k diskusi, už když jsem novelu zákona o změně jednacího řádu předkládal poprvé. Tehdy jsem ale trochu doplatil na aktuální náladu ve Sněmovně a na to, že byly mimořádné schůze. Sněmovna a opozice mi návrh vrátily.

Takže to máte přepracovat?

Ne, ale nyní předkládám jen to, na čem se shodnou všichni nebo většina. Před dvěma lety jsem kolegům nabídl několik variant, jak by se dal jednací řád upravit. Tenkrát se ale proti některým zásadnějším změnám kolegové zejména z opozice ohradili. Nicméně teď mám signál třeba od klubu Pirátů nebo od zástupců ODS, že jsou na další volební období připraveni diskutovat i o radikálnějších změnách. Hned po novém roce bychom k tomu měli mít schůzku.

O jaké radikálnější změny by mělo jít?

Možná bychom teď našli širší podporu v tom, že se třeba stejně jako v Rakousku stanoví časový úsek pro projednání zákona, což by znamenalo, že tento úsek by se poměrně podělil mezi poslanecké kluby podle velikosti a byla by jasně stanovená struktura debaty. To je něco, co před dvěma lety zástupci klubů odmítali.

Čím si to vysvětlujete? Mohou za to poslední obstrukce?

Spíš si myslím, že to může být nová inspirace, a budu konkrétní, že třeba kolega Michálek byl s delegací v Rakousku a že viděl, jak to tam funguje. Pravda totiž je, že takhle Sněmovna strašně plýtvá časem a energií poslanců. Při vší úctě k demokratické diskusi, jsme strašně neefektivní.

Vy byste byl pro schvalování ještě více zákonů než dnes?

Ano, vím, teď mi někdo namítne, že nejsme fabrika na zákony. Já to beru, parlament má diskutovat i jiná závažná témata, než jen přijímat zákony. Ale při všech těch jednáních přepočtených na odpracované hodiny jsme na tom v porovnání s ostatními parlamenty hůř než jinde. Představte si sněmovní diskuzi jako strom. Ten strom nechce nikdo omezovat, ale často zdvojená, ztrojená diskuze a neustálé opakování argumentů by bych přirovnal ke jmelí. A takové množství jmelí ohrožuje samotný základ, samotný strom. Vezměte si jen, jak probíhají třetí čtení, že se v nich diskuze už v podstatě jen opakuje z čtení prvého a druhého. Přitom vím, že v jiných parlamentech je třetí čtení v podstatě už jen o hlasování. Všechny pozměňovací návrhy už se probraly dříve.

Takže panuje v tuto chvíli i shoda na tom, že by se v rámci třetích čtení omezila i diskuze a byla by jen o hlasování?

To ne. Dával jsem to jako příklad toho, jak nám ta diskuze nabobtnala. Pracovní skupina bude teď opravdu řešit jen to, zda půjdeme směrem, že bychom stanovili pevný čas na projednání zákona.

Mimochodem, jedna z posledních diskuzí se odehrála před hlasováním o rodičovském příspěvku. Co jste říkal změně názoru ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, která na poslední chvíli chtěla prosadit navzdory koaličnímu návrhu příspěvek pro všechny?

Myslím si, že tu diskuzi jsme si mohli odpustit. Pokud měla proběhnout, pak v létě, když se sestavoval rozpočet. A ne až v okamžiku, když už rozpočet má strukturu a jsou na ni navázané další věci. V tuto chvíli jsme už měli stát pevně na značkách a držet se dojednaného plánu.

Překvapilo vás chování ČSSD?

Podle mě se ČSSD snaží tímto způsobem oslovovat voliče. Momentálně jsou jejich preference trvale na sestupu, do Evropského parlamentu se nedostali vůbec. Myslím si, že takto reagují právě na tuhle situaci. Chtějí pokud možno proniknout do veřejného prostoru, znovu zaujmout. A možná se také odlišit a nějakým způsobem i vymezit vůči hnutí ANO. Beru to jako součást politiky. Teď je to sice náš koaliční partner, ale jinak jsme političtí konkurenti.

Teď je to ale především váš koaliční partner. Vy sice na koaliční jednání přímo nechodíte, ale jak teď koalici a koaliční spolupráci vnímáte?

Ano, to nechodím, takže nevím, jaké jsou na těch jednáních dohody, jaká je tam atmosféra. Tady ve Sněmovně to spíš vnímám tak, že přístup jednotlivých poslanců ČSSD není stejný. Takže oni si to spíš napřed musí ujednotit mezi sebou, co vlastně chtějí. To není problém hnutí ANO.

Hnutí ANO i celá vláda by ale do budoucna mohly mít problém s Paktem svobodných měst, který v rámci metropolí V4 podepsali primátoři. Netají se, že by se mohli stát protiváhou k politice svých vlád?

V podstatě celou problematiku jen politizují, stává se pro ně jen nástrojem opoziční politiky. Visegrádskou skupinu ale zakládal Václav Havel, celou dobu funguje na přirozeném přátelství. Nepotřebujeme k tomu žádné smlouvy, prostě fungujeme, protože k sobě máme blízko historicky, mentálně, kulturně.

Právě proto, co říkáte na to, že primátoři chtějí takto dělat politiku, která by měla být protiváhou politice vlád?

Přijde mi, že paradoxně na půdorysu V4 bojují proti V4. Hlava mi to nebere. Navíc nevím, proč má hlavní město svoji zahraniční politiku. Primátor Hřib by se měl víc starat o město. Nechápu, co nám jeho snaha může přinést pozitivního. Jeden z jeho motivů spíš může být narušit tu vzájemnou spolupráci. To na mě působí ale jako skrytý humor: Navážeme spolupráci na bázi V4, abychom rozkládali V4. Na to, co pan primátor zamýšlí, se ale musíte zeptat jeho. Mně to jasné není.

Primátor Hřib ovšem není není jediný, kdo proti V4 vystupuje. Jsou to i někteří čeští poslanci nebo europoslanci. V4 je už teď také u mnohých vnímána spíše destruktivně?

Kdo tohle říká? No každý, kdo v Evropské unii je, prosazuje svoje zájmy. Unie byla například vždycky postavená na politice otevřených dveří. A na tom, že když nový stát splní kritéria, že může vstoupit do EU. V tuto chvíli ale ten proces v podstatě utichl. Vstup zemí západního Balkánu zablokovala Francie. Tak rebeluje Francie, nebo V4? Francie může prosazovat své zájmy a měnit pravidla a V4 ne? Nás je dohromady 65 milionů a máme větší HDP než Francie. Jsme legitimní uskupení, máme svůj názor. A myslím si, že dokonce v budoucnu nebude výjimkou, že ten náš názor převáží.



