Jsou to vyděračské taktiky, řekl o výzvě Milionu chvilek Radek Vondráček

„Svoboda slova je základ svobody samé, bez ní by to nešlo. To, že každý může vyjádřit svůj názor je ukázkou vyspělé demokracie v České republice,“ uvedl v pořadu Interview Plus Českého rozhlasu předseda Sněmovny Radek Vondráček z ANO.



V souvislosti s protesty na pražské Letné, které zorganizoval spolek Milion chvilek, dodává, že je podle něj ovšem důležitá i forma takového projevu. „Myslím si, že ta strana nemá zájem o dialog. Když se s někým chcete bavit, tak mu nedáváte ultimátum. Není mi sympatický ten jejich politický styl. Kdybych nebyl diplomat, tak řeknu, že to jsou až vyděračské praktiky,“ dodal Vondráček.

Premiér Babiš má podle požadavků spolku Milion chvilek odstoupit do 31. prosince, jestliže neodvolá ministryni spravedlnosti Marii Benešovou a nezbaví se Agrofertu. Jinak organizátoři v lednu svolají nové protesty, které budou podle předsedy spolku Mikuláše Mináře „daleko kreativnější“ a dají o situaci v Česku vědět v zahraničí.

Milion chvilek také vyzval opoziční strany, aby se více otevřely veřejnosti, přišly s uskutečnitelnou vizí a posílily své volební šance koalicemi. Premiér Babiš v reakci už dříve uvedl, že neuvažuje o tom, že by ultimátu vyhověl. Důvody demonstrace prý nechápe.

Snaha o „svržení vlády“

Podle Vondráčka přitom Babiš na otázky demonstrantů reaguje průběžně. „Kolem střetu zájmů se vyjádřil několikrát, stoprocentně dodržel vše, co mu zákon ukládá. Stejně jsou pokládány nové, stále se opakující požadavky, které jsou navíc dopředu nesplnitelné. Nebo jsou ryze personálního typu. To musím odmítnout. To už nejsou politické požadavky. V podstatě chtějí svrhnout vládu,“ uvedl předseda sněmovny. Demise premiéra by pak podle Vondráčka znamenala konec celé vlády.



Souhlasíte s názorem, že spolek Milion chvilek používá vyděračské taktiky?

ANO 335 NE 237

Za nejméně podložený požadavek spolku Milion chvilek považuje žádost o odvolání ministryně spravedlnosti Marie Benešové.

„Ukazuje, že je velmi dobrou ministryní, pracuje a předkládá zákony. Jsem velmi spokojen s její prací a žádné z potenciálních obav se nenaplnily. Tady by aspoň měli mít (Milion chvilek) nějakou tu sebereflexi. Ale oni nechtějí. Místo toho máme další ultimáta, že se Babiš musí zbavit Agrofertu. Co to je zbavit?“ ptá se Vondráček.

Svěřenské fondy

Podle předsedy poslanecké sněmovny premiér Babiš už také jednomu z požadavků demonstrantů vyhověl. „Premiér vyhověl všem zákonům ČR a převedl Agrofert do svěřenského fondu,“ řekl Vondráček. Dále nesouhlasí s argumentací založenou na slovenském registru partnerů veřejného sektoru.

Z té plyne, že výkonné a dozorčí funkce v obou svěřenských fondech dnes vykonávají právníci a manažeři Agrofertu, a to vedle premiérovy manželky Moniky Babišové. „Hlavně neargumentujme slovenským rejstříkem. Oni mají jinou právní úpravu. Implementovali tam nějakou evropskou směrnici, která s vlastnictvím nemá nic společného. Tam, na konci, vždy musí být nějaká fyzická osoba, třeba i u státního podniku,“ vysvětloval Vondráček.

Zdůraznil, že premiér Babiš podle něj žádné fondy neovládá. „Požadavek, aby Agrofert prodal, splnit ani nemůže, protože s akciemi nenakládá… Když si představíte, že by se holding takové velikosti prodával za dva měsíce, tak i to je nesmysl. Podobné akvizice trvají roky,“ argumentoval Vondráček.



Na otázku, jestli mu nevadí to, že fondy spravují i příbuzní, odpověděl otázkou. „Vy byste svěřil svůj majetek někomu úplně cizímu? Prostě úplně? Abyste dostál liteře zákona?“ Svěřenský fond má podle Vondráčka svou podstatu úplně jinde, a to ve vynětí majetku a zbavení výkonných pravomocí.