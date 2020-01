KOMENTÁŘ: Megxit neboli únos prince. Británie lituje Harryho a nenávidí Meghan

Britští princové a princezny mají sloužit národu, což znamená být příkladem řádného rodinného života, zastupovat královnu i státní moc a svým vystupováním udržovat etiketu a ceremoniály monarchie. Zatímco Alžběta II. za svého dlouhého, 68 let trvajícího panování vykázala přímo heroické sebeovládání dle nepsaného motta aristokratické tradice „Nikdy si nestěžuj, nikdy nic nevysvětluj“ a stala se nejoblíbenější královnou, co sahá paměť, jejím dětem se to nikdy nedařilo. Vyrůstaly v uvolněné době a důstojně se pohybovat na otevřeném jevišti veřejného zájmu vyžaduje nadlidskou sílu.