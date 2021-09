Hloupí novináři chtěli znát Zemanův stav už při nástupu do ÚVN, tvrdí Hrad

„Prezident republiky Miloš Zeman poděkoval pracovníkům Ústřední vojenské nemocnice v čele s prof. Miroslavem Zavoralem za jejich vynikající péči,“ uvedl Hrad ve své zatím poslední tiskové zprávě.

„Současně se prezident republiky pousmál nad hloupostí některých novinářů, kteří se domnívali, že zpráva o zdravotním stavu se publikuje v okamžiku nástupu do nemocnice,“ pokračuje text, pod nímž je podepsán mluvčí Jiří Ovčáček.

„Ve skutečnosti k vydání této zprávy je nezbytná celá řada vyšetření trvajících několik dní. Z tohoto důvodu nemohl tiskový mluvčí Jiří Ovčáček publikovat výsledky tohoto vyšetření v dřívější době,“ končí prohlášení.

Zeman nastoupil do nemocnice v úterý 14. září. V ten den Hrad informoval pouze o tom, že prezident „cestou milosti rozhodl o zastavení trestního stíhání a o prominutí podmíněného trestu“.

První zprávu o tom, že v ní je, se veřejnost mohla oficiální cestou, tedy zprávou z Hradu, dozvědět až ve čtvrtek 16. září.

„Prezident republiky Miloš Zeman v úterý dne 14. září 2021 plánovaně nastoupil do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Lékaři provedli zevrubné zdravotní vyšetření prezidenta republiky: CT, sonografii a krevní odběry,“ uvedl Ovčáček.

„Nyní se dokončí rekondiční pobyt (...) zahrnující infuze, v příštím týdnu plánuje prezident republiky normální pracovní program,“ uzavřel ve zprávě. Zeman opustil nemocnici po šesti dalších dnech.



Zemanovu úterní hospitalizaci potvrdila sama nemocnice redakci iDNES.cz zhruba hodinu poté, co prezident do pražských Střešovic dorazil. První politickou reakcí byl tweet premiéra Andreje Babiše.

Před 16. hodinou, tedy pět hodin poté, co prezident do nemocnice dorazil, napsal: „Moc teď myslím na pana prezidenta Zemana a přeju mu vše dobré, ať je brzy zdravý, plný sil a elánu. ÚVN je podle mě to nejlepší pracoviště v naší zemi a jsem rád, že je v těch nejlepších rukou.“

„Hlasitě jsem volal k Hospodinu, a vyslyšel mě ze své svaté hory. Klidně jsem ulehl a usnul. Probudil jsem se, protože mi Hospodin pomáhá. Nezaleknu se ani tisíců, kteří mě obkličují,“ napsal v týž den na Twitter Ovčáček.