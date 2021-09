Zeman dostal nealkoholické víno, tvrdí Ovčáček a vysvětlil, proč psal žalmy

„Doma je doma a pan prezident se moc těšil, až se bude moci vyspat ve své posteli v Lánech nikoli v nemocniční,“ uvedl o zdravotním stavu hlavy státu jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Podle jeho slov se prezident cítí lépe.

Miloš Zeman ve středu opustil po osmi dnech Ústřední vojenskou nemocnici v Praze a hned ho čekala politická setkání. Na schůzce s předsedou ODS Petrem Fialou se na stole objevilo i víno.

„Pan prezident musí po infuzích draslíku dodržovat určitý režim, takže to víno bylo nealkoholické. K porušení doporučení lékařů po infuzích nedošlo,“ komentoval to Ovčáček.

Zeman ve středu odpoledne jednal i s šéfem SPD Tomiem Okamurou a ministryní financí Alenou Schillerovou za ANO. To ho vyčerpalo. „Teď má pan prezident možnost si dva dny odpočinout. V pondělí na něj bude čekat schůzka s premiérem Andrejem Babišem,“ uvedl mluvčí.



Mluvčí hradu schytal kritiku od široké veřejnosti, že dostatečně neinformoval v prvních dnech hospitalizace o stavu prezidenta. Na Twitteru se v té době objevil pouze biblický žalm.

Žalm vítězný

Pro Rádio Impuls Ovčáček uvedl, že: „to byl žalm vítězný. Žalm není tesknota, je to radost a povzbuzení. Samozřejmě jsem se za pana prezidenta modlil. Každý, kdo má dar víry, by se měl modlit za své přátele a nepřátele.“



Zásadní komunikační chybu nepřipouští. „Pokud jde o komunikaci, vždy se do ní snažím vkládat lidské prvky a odmítám dělat PR. To do politiky nepatří,“ doplnil.



Zmínil také volby do Poslanecké sněmovny. „Výsledky budou jistě zajímavé. Prezidentovi přeji hodně sil, protože ho po volbách čeká důležitý úkol,“ řekl Ovčáček.