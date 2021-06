Maturanti nejčastěji chtějí být učiteli. Univerzity hlásí rekordní zájem

„Hlásil jsem se na více škol, tak ještě uvidím, kam se nakonec vydám. Závěr střední školy nebyl vůbec jednoduchý, takový stres jsem ještě nezažil, ale chci studovat dál. Nastoupit rovnou do zaměstnání se mi nechce, i když jsem během distanční výuky byl ve firmě, kde bych si dokázal představit pracovat i po střední,“ popisuje Michal Svoboda, který by rád pokračoval ve studiu ekonomie a finančnictví.

Takové obory nabízí například Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, kam se ve srovnání s loňským rokem hlásí o osm procent více lidí.

„U bakalářských programů bylo nejvíce přihlášek podáno na program Politologie a mezinárodní vztahy, kde chce studovat 745 zájemců. Následují Komunikační studia se specializací Marketingová komunikace a PR, kde evidují 487 přihlášek a třetí jsou Teritoriální studia se specializací Teritoriální studia se 442 přihláškami,“ vyjmenovává mluvčí fakulty Jana Chloubová. Na chvostu je naopak program Česko-německá studia s 35 přihláškami.



Fakulta sociálních věd je z pohledu zájmu uchazečů o studium na Univerzitě Karlově na třetím místě. Druhá je pedagogická fakulta a vede fakulta filozofická. Na některé programy se ještě stále mohou zájemci hlásit, ale již nyní podle mluvčího univerzity Václava Hájka momentálně evidují přes 30 tisíc přihlášek do bakalářského studia.

„Do magisterského studia je to 16 770 přihlášek do magisterského studia, 9 471 přihlášek do navazujícího magisterského studia a 1 114 přihlášek do doktorského studia, pokud bereme v potaz studium v českém jazyce. V případě bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studia jde o celkový nárůst oproti počtu přihlášek v předchozím roce zhruba o 5 procent,“ upřesnil Hájek.

Do studijních programů vyučovaných v cizím jazyce evidují celkem 5 820 přihlášek, což je pokles oproti předchozímu roku o cca 3 procenta.



Pedagogické fakulty se těší velkému zájmu

Po maturitě se tisíce lidí hlásí ke studiu na pedagogických fakultách. Na Univerzitě Hradec Králové jde podle mluvčího Jakuba Nováka o tradičního největšího „tahouna“.



„Je nejstarší a zároveň i největší součást naší univerzity a hlásí se na ni nejvíce lidí. Nejmenší počet přihlášek evidujeme v rámci Přírodovědecké fakulty, která je u nás zase naopak nejmenší a nejmladší. Celkově máme na univerzitu téměř 7 500 přihlášek, což je srovnatelné s minulými léty,“ popisuje Novák. V loňském roce jich bylo dokonce ještě více a jde o mírný pokles, který ale univerzitě výrazně nevadí.

„Ve srovnání s minulými roky jde o podobné tempo, které nám zároveň velmi vyhovuje, protože na navýšení počtu přihlášek bychom stejně museli z větší části reagovat odmítáním uchazečů. Univerzita totiž může ke studiu příští akademický rok přijmout maximálně 2 415 studujících. V posledních letech jsme měli přihlášek mnohem více. V roce 2019 to bylo 7 637, v loňském roce 7 967 a letos 7 428,“ dodal Novák.



O více než čtvrtinu přihlášek více má letos Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Na osm fakult přišlo na 7 600 přihlášek. Kromě pedagogické fakulty, která je na špici zájmu i na severu, jsou v závěsu i další fakulty.

Lékaři stále „na bedně“

Na 13 tisíc přihlášek má ke studiu bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů Západočeská univerzita v Plzni, což je o 1 100 více než ve stejné době loni. I tady vede pedagogická fakulta, která podle mluvčí univerzity Šárky Staré zaznamenala mimořádný zájem.

„Do bakalářských studijních programů dostala zhruba 2 500 přihlášek, což je oproti loňským o 313 více. U magisterského studijního programu učitelství pro 1. stupeň ZŠ stoupl počet přihlášek o 60 procent na 240,“ prezentovala statistiky Stará.

Výrazně neupadá ale ani zájem o lékařské fakulty. Naopak, na špici je například na brněnské Masarykově univerzitě, kde je počet zájemců o studium vyšší každým rokem.

Přihlášky na Masarykovu univerzitu podle fakult 2019 2020 2021 Lékařská 7 102 7 560 8 056 Farmaceutická - - 492 Filozofická 5 469 5 947 7 697 Právnická 2 525 2 538 2 897 Sociálních studií 3 641 3 734 4 602 Přírodovědecká 3 064 2 816 3 185 Informatiky 1 570 1 800 1 931 Pedagogická 5 671 6 012 7 527 Sportovní studia 1 589 1 626 1 753 Ekonomicko-správní 3 522 3 570 3 742 MU CELKEM 34 156 35 603 41 882

V hledáčku budoucích vysokoškolských studentů je také lékařská fakulta v Olomouci. Tamní Univerzita Palackého dostala v polovině března nejvíc přihlášek za posledních devět let, celkem jich přišlo přes 32 tisíc od více než 22 tisíc uchazečů.

„Jde o nárůst, loni univerzita evidovala ke stejnému datu 28 030 e-přihlášek a 19 239 uchazečů. Kromě lékařské fakulty se u nás nejvíce uchazečů hlásilo na filozofickou a pedagogickou fakultu. Nejméně na cyrilometodějskou teologickou fakultu, což je mimo jiné dáno její velikostí a oproti ostatním nižším počtem studijních programů. V meziročním srovnání je ale celkový nárůst přihlášek na cyrilometodějskou teologickou fakultu výrazný a dosahuje 300 procent,“ vysvětlil mluvčí Univerzity Palackého Egon Havrlant.

Na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích je kromě pedagogické fakulty zájem také o studium na ekonomické a zdravotně sociální fakultě. Oproti loňskému roku je podle mluvčího univerzity Štěpána Kuděje nárůst zájmu v řádu stovek přihlášených.

„Ve srovnání s minulými roky výrazně roste počet uchazečů o studium na filozofické fakultě. Pro příští akademický rok evidujeme více než 8 tisíc přihlášek ke studiu. Nejmenší počet přihlášek má Fakulta rybářství a ochrany vod, což je ale dáno jejím specifickým zaměřením,“ dodal Kuděj.

Vysoké školy v Česku vypisují další kola zpravidla podle toho, jaká je obsazenost vybraných oborů. Zájemci se také mohou hlásit na více univerzit či více oborů v rámci jedné.