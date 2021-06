Báli se, že nebudou na střední škole stačit. První vysvědčení mají v kapse

Jestli se učitelka na konci školního roku pozná podle květin, tak žáci také. Mířím skrz vesnice do pražského Gymnázia Na Zatlance. Kdybych cestou počítala růže, mohla bych dopadnout jako při počítání oveček. Jedna květina míjí druhou, děti jdou natěšeně v poklusu do škol a v ulicích je i více policistů, hlavně na přechodech.

Před samotným gymnáziem se srocují skupinky. V jedné učitelka říká, že si předají vysvědčení venku, aby se nemuseli kvůli jednomu dni testovat. Otestovaní musí být všichni. Před osmou hodinou se začíná třída plnit.

Po osmé hodině dorazil i Vojtěch Pravda. Celý v bílém, s tmavými brýlemi, náušnicemi a zlatým řetězem kolem krku. „Je to recese. Věděli, že přijdete a věděli, že budete fotit, tak se na to připravili,“ říká s úsměvem jedna z třídních Daniela Hančlová. Ze třídy ještě padl návrh, jestli by se nemohlo zatáhnout a při předávání vysvědčení pustit třeba Smooth Criminal od Michaela Jacksona. Návrh zamítnut. Pro pozdní příchod navrhovatele.

Ve škole něco přes měsíc, jinak jen na dálku

První ročník Gymnázia Na Zatlance byl ve škole necelé dva měsíce. Na začátku září měli Zatlaják - seznamovací tábor pro nové ročníky, ze kterého jim učitelé ve středu ještě před rozdáváním vysvědčením pustili video. Vzhledem k epidemii koronaviru, která loni na podzim nabrala na síle a školy se znovu uzavřely, měli štěstí.



„Jinak bychom se asi ani moc neviděli. Kolektiv máme fajn a seznamovák tomu hodně pomohl, navíc se tu sešli opravdu skvělí spolužáci,“ popisuje Sára Davidová. „V podstatě od října jsme nebyli ve škole. Pár dní před Vánocemi jsme tu byli asi dvakrát, ale pak přišly svátky a rotační výuka se zase zrušila,“ dodává šestnáctiletá Sára z ALT třídy.

Vyučování v ALT třídě na gymnáziu funguje čtvrtým rokem, letos vyšli první maturanti. Probíhá v tématických blocích, kdy učitelé v tandemové výuce probírají v rámci jednoho bloku Kultura a společnost dějepis, dějiny umění, literatury či základy společenských věd. Pořádají také expedice, v rámci kterých pracují žáci měsíc ve skupinách a pak prezentují svojí práci. Před vysvědčením proto také nebyli ve škole, i když mohli.

Pro první ročníky byl start na střední škole složitý také proto, že epidemie koronaviru zasáhla už do jejich posledního ročníku na základní škole. Více než kolektivu se tak někteří báli učiva.

„Během roku jsme měli spousty skupinových prací, takže jsme měli možnost se poznat aspoň takhle na dálku. Já jsem měla strach spíš z toho, že ze základní školy nebudu stačit s učením,“ doplnila Kristina Pavloková, která to ale zvládla a odcházela domů s kladným hodnocením.



Před závěrečným vysvědčením dostal každý ještě to pololetní, které v lednu přišlo jen e-mailem. Na dvoustránkovém archu je slovní hodnocení.

„Má to své výhody, ale je třeba se na to připravit, poznámky si děláme během celého roku. Hodnotíme také škálově, aby měli žáci co možná největší zpětnou vazbu,“ říká druhý z tandemu Tomáš Nedvěd.



Všechno bylo hotové zhruba za půl hodiny. Před devátou hodinu bylo vysvědčení rozdané, květiny a dary se přesunuly na katedru a školákům i učitelům začaly opravdové prázdniny.

Koronavirus se promítl do dvou školních roků, v letošním žáci do škol chodily ještě méně. Celkem dvě třetiny byly děti na distanční výuce. Ministr školství Robert Plaga předával vysvědčení žákům první třídy pražské ZŠ a MŠ Věry Čáslavské. „Já doufám, že tak hrozný rok, co se týká distanční výuky, nezažijeme,“ řekl. Ministerstvo školství v současné době podle něho počítá od září s prezenční výukou, vše ale bude záležet na dalším vývoji.