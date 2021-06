Odborníci z praxe ve školách zatím učit nebudou. Poslanci neschválili novelu

Novela zákona o pedagogických pracovnících dělí učitele i odborníky na protichůdné tábory. Jedni novelu podporují, druzí o ni nechtějí ani slyšet. Kontroverzní je především část s možností, že by ve školách mohli učit odborníci z praxe, kteří ale nemají pedagogické vzdělání. Cílem je podle ministerstva nalákat do školství nové lidi a vyplnit tak díry, které v prořídlých učitelských řadách jsou. Odpůrci mají ale tento bod za dehonestaci učitelského povolání.

Součástí novely je ale například i zvedání učitelských platů nebo adaptační období se zavádějícím učitelem, který by ve škole pomáhal nově příchozím kolegům. Ve středu se novela sice dostala na program jednání Sněmovny, ale k hlasování nedošlo. Paradoxně ho zdržovaly vládní strany.

Ministryně financí Alena Schillerová ve Sněmovně také prohlásila, že by s prudkým zvýšením platů učitelů klesly platy ostatním zaměstnancům ve veřejné sféře o 15 procent.

„Toto pokud projde, a říkám to otevřeně, a je jedno jestli senátní nebo sněmovní verze, protože mezi nimi je rozdíl tři miliardy, možná pět, tak je to zásah pro rozpočet přes 30 miliard, a to by znamenalo tak významné škrty, že bychom museli snižovat platy ve veřejné sféře třeba o 15 procent,“ prohlásila ve středu ministryně Schillerová ve Sněmovně.

Graf ministryně Schillerové ke zvyšování platů učitelů v posledních letech. Zavádějící je na něm osa se znázorněním výše platů, která začíná na částce 20 tisíc korun a končí na částce 45 tisíc korun. Opticky tak vypadá nárůst razantněji, než ve skutečnosti je.

Proti tomu se ohradily některé učitelské spolky. Například Učitelská platforma má takové výroky za nepřípustné. „Pokud paní ministryně uvádí, že navýšení platů učitelů by vedlo ke snížení platů hasičů a policistů o 15 procent, považujeme její výroky za snahu rozeštvat jednotlivé profesní skupiny proti sobě,“ říká předsedkyně organizace Petra Mazancová.



Školství není téma jedné vlády, říkají odbory

S výroky ministryně nesouhlasí ani předseda školských odborů František Dobšík, podle kterého se poslanci zalekli právě černých scénářů Aleny Schillerové. Odsouvání schvalování novely má Dobšík za vážnou chybu.



„Školské odbory odmítají vydírání a vyvolávání závisti a rozeštvávání zaměstnanců státní správy,“ řekl k výrokům jejich předseda a obrátil se dopisem na všechny poslankyně a poslance. Mimo jiné v něm například stojí, že novela by mohla stabilizovat personální situaci pedagogů z dlouhodobějšího hlediska.

„Fixace platu pedagoga k průměrné mzdě v národním hospodářství má své důvodné opodstatnění. Novela zákona vyvolává i další pozitivní očekávání, například řešení pozice uvádějícího učitele. Priorita vzdělávání by měla být strategickou prioritou, ne pouze na jedno volební období,“ píše v dopise dále předseda školských odborů Dobšík.



Učitelské platy se řídí podle tabulek, které souvisí s odpracovanými léty ve školství a odměna se postupně zvyšuje. V posledních letech ve školství platy sice rostly, ale podle platformy jde jen o srovnání manka z minulých let. Zvyšování platů učitelům má být přitom jednou z priorit současné vlády. Jedním ze slibů bylo zvednout učitelské platy na 150 procent jejich původní výše, což se papírově splnilo, ale reálně to podle Mazancové tak ve školách není.

„Uvádí se průměrný plat ve školství, který zvyšují například ředitelé nebo odměny, které ale zdaleka nedostávají všichni. Nástupní plat učitele bez praxe je daleko nižší a výrazně se nezvýší ani po 25 letech praxe, což je tabulkový strop,“ dodává Mazancová. Novela má přitom mimo jiné garantovat, že platy učitelů se budou zvyšovat minimálně na 130 procent průměrné mzdy od roku 2023.

Přijetí vládní novely se odkládá poněkolikáté. Schvalovat se měla minulý týden, ANO ale požádalo o odložení až na poslední místo z předloh, které dolní komoře vrátil Senát. Hnutí ANO a ČSSD pak opakovaně nepřipustily její projednání ani tento týden, což vyeskalovalo ve středu. Novela je poslední z norem, která čeká na schvalování po vrácení Senátem.



Na program Sněmovny by se novela mohla dostat do konce prázdnin ještě ve třech termínech. Konkrétně 15. června, 29. června a 7. července. Vzhledem k podzimním volbám a vládním prázdninám by případné schválení novely nemuselo ministerstvo školství stihnout zpracovat.