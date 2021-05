Výsledek „experimentu“ s distanční výukou se dozvíme později, říká rektor

Jací studenti jsou momentálně v prvních ročnících vysokých škol? Na distanční výuce byli jak s koncem střední školy, tak se začátkem studia na vysoké škole. Podepsalo se to na nich?

Na každého distanční výuka působila trochu jinak, protože se i jinak každý učí. U nás například potkávám studenty, kteří už budou absolvovat v navazující magisterském studiu, ale prezenční výuky měli jen půl roku. To je něco, co jsme dosud nezažili. Tento vzorek studentů je velice zajímavý a bude se zkoumat ještě do budoucna. Teď je ale brzy hodnotit, jak se na nich tento „experiment“ podepsal.

Více času se studenti na středních i vysokých školách věnovali samostudiu, je to pro ně plus? Na vysoké škole je učení více.

Online studium je o větší samostatnosti. Někomu to mohlo pomoct a vyhovovat, spousta studentů ale chybějícím kontaktem s učiteli trpěla, i když se obě strany snažily sebevíc. I proto by se měly dopady zkoumat.

Posílíte nějak studijní oddělení, školní psychology, kteří zachytí případy studentů, co jim distanční výuka lidově řečeno „podrazila nohy“ a školu nezvládají, i když by jim za normálních okolností nedělala problém?

To by školy měly stoprocentně udělat, protože jak říkám, ta situace je nestandardní. U nás na univerzitě má každá fakulta svého psychologa či studijního poradce, máme i katedru psychologie.

Ale v době covidu jsme navýšili počet pracovníků, třeba i externě, pro ty případy studentů, kteří měli kvůli epidemii problémy. Týkalo se tedy hlavně zahraničních studentů. V Česku museli zůstat, nedostali se domů a jsou tu i nadále. Zajímat by se o to měly i další školy na všech úrovních a směřovat by k tomu měla i pozornost ze strany státu.

Znalostně na tom jsou současní i budoucí vysokoškoláci dobře?

Určitě utrpěly praktické obory, na humanitních takový skok není. U závěrečných zkoušek, u kterých jsem mohl být, propad není vidět a kvalita státnic mě překvapila. Snížil se jen počet studentů asi o 10 procent, protože během epidemie koronaviru dobrovolně ukončili své vzdělávání.

Jsou i nějaké pozitivní dopady epidemie? Například co se týká využívání online výuky?

Debatuje se o oborech, které by se učily kompletně online, poslední slovo ale bude mít akreditační komise. Na naší univerzitě se dá online výuka využít v budoucnu například na Fakultě tropického zemědělství. Ten obor je hodně finančně náročný a v některých sférách by se tak mohlo ušetřit.