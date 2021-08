Školy před začátkem roku: tisíce žáků jsou pozadu, vysoké méně vyhazovaly

Jediný den zbývá do začátku nového školního roku. Žáci a studenti se tak plnohodnotně vrací do lavic poté, co se předchozí rok učili převážně z domova. Naskočit ale musí do komplikované situace – tisíce žáků základních škol a další tisíce studentů středních škol mají závažné mezery ve znalostech. Nahrazovat je budou celý školní rok.