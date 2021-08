Návod pro rodiče: Co čeká děti na začátku školy a jak na očkování

1 Očkování pro vstup do školy

Nejvíce usnadněný začátek školního roku budou mít děti, které v uplynulých 180 dnech prodělaly onemocnění covid-19, případně ty, které jsou očkované. Pokud se rodiče přes léto rozhodli děti neočkovat, stále mají možnost.

Děti mohou být očkovány vakcínou Pfizer/BioNTech. Její použití i pro dvanáctileté doporučila Evropská agentura pro léčivé přípravky a schválila Evropská komise. Látka by měla být aplikována stejně jako u dříve schválené kategorie starších 16 let, tedy dvěma injekcemi v rozmezí alespoň tří týdnů.

Společně s některým z rodičů nebo se zákonným zástupcem musí zájemce z věkové skupiny 12 až 15 let vyrazit na očkovací místo, kde je k dispozici pediatr nebo praktický lékař pro děti a dorost. Seznam míst v jednotlivých krajích, kde mohou děti dostat vakcínu, uvádí ministerstvo zdravotnictví.

2 Testování

Žáci základních a středních škol, kteří nebudou mít očkování, se na začátku září třikrát otestují antigenními testy na covid. Termíny testování budou 1. či 2. září a dál 6. a 9. září. Podle výsledků testů z prvních dvou termínů se rozhodne o dalším testování.

Školy budou moct antigenní testy nahradit i přesnějšími PCR testy, pro které budou platit jen dva termíny testování. Pro děti, které se na covid-19 preventivně neotestují, bude ve škole po celou dobu povinná rouška či respirátor. Pokud odmítnou i to, nebudou se moct účastnit prezenčního vzdělávání. Škola zároveň nemá povinnost v takovém případě zajistit distanční výuku.

Od 10. září už ve školách testování probíhat nebude. Výuky se tak budou moct zúčastnit i ti žáci, kteří žádný test neabsolvovali. Výjimka nastane pouze tehdy, pokud by hygienické stanice odhalily více než 25 potvrzených případů nákazy na sto tisíc obyvatel. S testováním by se v tomto případě pokračovalo.

3 Karanténa

V případě pozitivního výsledku antigenního testu bude dítě posláno na potvrzovací PCR test. Pokud i ten vyjde pozitivně a pokud byl odebrán hned 1.­ září, do karantény půjde jen tento žák, případně jeho rodina. V dalších vlnách testování se může stát, že v karanténě skončí celá třída.

4 Výuka

Ze zveřejněného návrhu ministerstva zdravotnictví mimo jiné plyne, že by školy měly od září v co největší míře zachovávat homogenitu skupin dětí a omezit slučování tříd či hromadné školní akce. Neměly by se pořádat například besedy či divadelní představení, omezit by se měl i pohyb cizích lidí v prostorách škol a hodiny tělocviku by měly probíhat co nejvíc venku.

Děti, které se nenechají na začátku školního roku testovat, nebudou moci cvičit uvnitř a budou mít zakázáno zpívat, řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.



To, kde budou muset děti a zaměstnanci školy nosit roušky či respirátory, by se mělo řídit aktuálními opatřeními ministerstva. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga dříve uvedl, že jako minimum předpokládá zachování roušek třeba na chodbách či v šatnách.

5 Oslava nového školního roku

Rodiče mohou jít se svými dětmi oslavit začátek školního roku do restaurace či cukrárny. U stolu bude moct nově sedět šest lidí. Doposud to mohli být maximálně čtyři lidé. Změna bude platit od začátku září.

Od září také může být na kulturních a sportovních akcích zaplněno sto procent kapacity hlediště. Polovina návštěvníků nad tři tisíce osob bude moci do hlediště s negativním testem, polovina s očkováním nebo s prodělaným covid-19 v posledních 180 dnech.