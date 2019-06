Tři čtvrtiny dětí se nebojí schůzky domluvené s cizím člověkem přes internet

„Téměř 27 procent respondentů potvrdilo, že dostali od jiného uživatele či uživatelky internetu nabídku na setkání v reálném světě - uživatele neznali z reálného světa. Z pozvaných pak na schůzku dorazilo téměř 70 procent dětí,“ uvádí průzkum České děti v kybersvětě.

Ten společnost O 2 uskutečnila ve spolupráci s Centrem prevence rizikové virtuální komunikace (PRVoK) Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Pro svůj průzkum oslovila přes 27 tisíc dětí ve věku od 7 do 17 let ze všech krajů.

Více než polovina respondentů zažila kybernetickou agresi prostřednictvím Facebooku, 43 procent pak přes Facebook Messenger. Děti zažily kyberagresi také prostřednictvím Instagramu, SMS nebo MMS. Dominantní je klasická verbální agrese, jejímž cílem se stalo 27 procent českých dětí.

Obecně však od posledního měření v roce 2014 klesly všechny sledované formy kybernetické agrese o pět procent. Nově si děti stěžují také na takzvaný sharenting, kdy téměř osm procent dětí potvrdilo, že rodiče nahráli na internet jejich fotku nebo video, přestože s tím děti nesouhlasily.

Sociální sítě vedou

Výzkumníci se mimo jiné zaměřili také na stránky, které nejčastěji děti navštěvují. Skupinu respondentů rozdělili na dvě skupiny - děti do 13 let a děti nad 13 let. Právě 13 let je u většiny online služeb hranicí, od které lze danou službu používat legálně.

V obou skupina se na první příčce objevily sociální sítě. Na druhém to byly stránky typu YouTube, na třetím online encyklopedie. Zajímavé je, že u skupiny mladších dětí se objevily také stránky s pornografií, s násilním obsahem a stránky na darknetu.

„Darknet navštěvuje velmi málo dětí, u mladších dětí do 13 let zhruba 2 procent. Stránky na darkentu navštěvují tedy především ze zvědavosti, ne snad proto, že by chtěli nakupovat zbraně či drogy,“ doplnil pro iDNES.cz Kamil Kopecký z PRVoK.

„K rizikům, která výzkum zachytil, patří využívání sociálních sítí malými dětmi - 23 procent dětí z celého výzkumného souboru (51,75 procent dětí mladších 13 let) využívá sociální sítě, přestože nesplňují minimální věkový limit pro jejich používání,“ shrnuje průzkum. Alarmující podle autorů je využívání online videochatů dětmi mladšími pod 13 let.

Mezi nejpopulárnější sociální sítě patří sever YouTube, který využívá 89 procent dětí. Za ním následuje Facebook, Facebook Messenger a Instagram. Teprve až čtvrtou a pátou příčku obsadily „klasický“ e-mail a SMSky. Čtvrtina dětí využívá také TikTok. Aplikaci, která umožňuje sdílet krátká videa s hudebním doprovodem.

Zábavná videa i propagace terorismu

Žebříčkům videoobsahu, které děti na sociálních sítích sledují, dominují zejména vtipná videa a žertíky.

„Například u YouTube je podíl dětí, které by cíleně vyhledávaly závadný videoobsah, je poměrně malý. Přesto téměř 12 procent dětí sleduje videa zobrazující osoby s poruchami příjmu potravy, 8,7 procent videa zobrazující různé formy násilí, 8,6 procent videa obsahující sebepoškozování, 8,6 procent videa zachycující šokující obsah,“ píše se v závěru výzkumné zprávy.

Pornografii na YouTube sleduji 4 procenta dětí. O něco pozitivnější informací je, že přibližně pětina dětí na stejné platformě vyhledává a sleduje videa zaměřená na vzdělávání.

„Online svět dětí bývá rodičům často utajen a je pro ně těžké se v něm orientovat. Na jednu stranu je svět internetu pro děti velkým přínosem a přináší pozitiva, na druhou stranu pak může děti vystavit různým druhům rizikových situací. Je tedy především na rodiči, aby se o svět dětí aktivně zajímal,“ doplnil Kopecký.



Každý jsme svým způsobem zvrhlý, chat je zábava, říká přistižený deviant: