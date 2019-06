Zakázat mobily, nebo je trpět. České školy stále tápou

Že české školy nejsou jednotné, co se zaujetí postoje vůči mobilům v rukách žáků týče, ukázal aktuální průzkum České děti v kybersvětě, který společnost O2 uskutečnila ve spolupráci s Centrem prevence rizikové virtuální komunikace (PRVoK) Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Z výzkumu, kterého se zúčastnilo 27 177 dětí ve věku 7 až 17 let, vyplývá, že nadpoloviční většina dětí (53 %) má povoleno o přestávce mobil používat. Ty pak tento odpočinkový čas školního dne tráví převážně hraním her na mobilu (41 %) či na sociálních sítích (38,9 %). Sociální sítě přitom nejsou ničím neobvyklým ani u dětí mladších 13 let. Navštěvuje je 52 % z nich, přestože nesplňují minimální věkový limit pro jejich používání.

Třetina (33,7 %) dětí, které smí o přestávkách používat mobil, uvedla, že se v tomto čase nudí. Téměř totožné procentní zastoupení nudících se dětí je ovšem i ve školách, kde je mobil o přestávkách zakázán (34,6 %). Nicméně třeba časopisy v takových školách čte o 60 % více dětí než tam, kde si mohou dobu mezi vyučovacími hodinami krátit s mobilem v ruce. Knížky čte oproti nim o 13,54 % více žáků, deskové a karetní hry jich hraje dokonce o 65 % více. O přestávce se i častěji věnují sportu (o 29 % více).

Je tedy patrné, že zákaz používat ve škole mobil je v tomto ohledu přínosný. Podle Kamila Kopeckého z PRVoKu by školy měly o přestávkách posilovat u dětí takové aktivity, které jim umožní odpočinout si. A to jak fyzicky, tak psychicky. Při používání mobilního telefonu ve škole by se nemělo zapomínat na zásady psychohygieny.

„A na toto jsou určeny právě přestávky – umožňují dětem relaxaci, uspokojení fyzických a psychických potřeb, poskytují prostor pro vzájemnou interakci s vrstevníky a podobně. Úloha přestávek je nesmírně důležitá i pro další výkon žáků – únava dítěte se projeví na zhoršené koncentraci a paměti,“ dodal Kopecký.

Ve světě není úplný zákaz používání mobilů na školní půdě nikterak výjimečný. Třeba Francie loni zašla ještě dále, zákon totiž zakazuje používat mobily i na školami organizovaných akcích mimo vlastní školní areál (více viz Francie dětem ve škole úplně zakázala mobily, tablety i chytré hodinky).

V Česku se ovšem vedení školy může setkat s nevolí České školní inspekce. Tuto zkušenost má třeba škola v Boskovicích na Blanensku, která plošný zákaz vyhlásila od letošního školního roku. Žáci tak nemohou mobil vytáhnout ani o obědové pauze. Jenže podle inspekce jde o příliš velký zásah do soukromí žáků (více viz Na základní škole zakázali mobil i o přestávce. Neprávem, míní inspekce).

Štáb iDNES.tv se ptal rodičů, jestli kontrolují, jak jejich děti tráví čas na internetu: