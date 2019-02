Na základní škole zakázali mobil i o přestávce. Neprávem, míní inspekce

Odevzdat mobily do košíku na začátku každé hodiny museli studenti v seriálu Dobrá čtvrť natočeném už před třinácti lety. Zákaz používání telefonů při vyučování na českých školách platí, jenže někde vadí i to, když děti drží mobil v rukou také o přestávkách.

Na Základní škole v Boskovicích se proto od letošního školníku roku rozhodli k radikálnímu kroku. Vyhlásili plošný zákaz, žáci tak nemůžou mobil vytáhnout ani o obědové pauze.

„Dříve se o přestávkách nestihli nasvačit, zajít si na záchod, přesunout se do jiné učebny a nachystat si věci na hodinu. Když se jich dnes zeptáte, jestli jim chybí mobil, odpoví, že ne, ani těm starším v osmé či deváté třídě,“ řekl ředitel školy Vladimír Ochmanský.

Jenže kvůli tak rozsáhlému zákazu se instituce dostala do konfliktu s Českou školní inspekcí, jež prošetřovala stížnost jednoho z rodičů. A dala mu za pravdu. Nařízení označila za nepřiměřené.

V dnešní době podle ní mobily patří k věcem, které jsou běžnou součástí života. A zakazovat je o přestávkách nebo třeba jen podmiňovat jejich užití souhlasem vyučujícího označila inspekce za příliš velký zásah do soukromí žáků.

Všichni učitelé jsou pro zákaz

„Bez relevantních důvodů, jako je třeba kyberšikana, nelze zakazovat používání mobilních telefonů o přestávkách či ve volných hodinách. V tomto čase totiž žáci nemají povinnost se řádně vzdělávat. Samozřejmě přitom platí, že užíváním mobilů nesmí být narušováno právo ostatních na soukromí, například tím, že by žáci někoho bez jeho souhlasu natáčeli nebo fotografovali,“ podotkl náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys. Za tímto názorem stojí také ministerstvo školství.

V Boskovicích přesto toto stanovisko odmítají respektovat. Za současný zákaz se totiž v petici postavilo všech 113 učitelů, jednomyslnou podporu vyjádřila i školská rada.

„Hlavním argumentem pro zachování nařízení byla zpětná vazba pedagogů, kteří to kvitovali. Děti se zase začaly bavit, ve škole je o přestávkách ruch jako v dobách bez mobilů,“ popsala předsedkyně školské rady Lucie Kubínová.

Podle muže, který stížnost k inspekci podal, však škole není nic do toho, co děti dělají o přestávce, pokud tedy neporušují jiné předpisy.

„Chápu, že některým učitelům vadí, že si nepovídají, ale ony nemají povinnost si povídat. Je to věc dětí a rodičů. Existují různé bezpečnostní aplikace, kterými jim můžeme používání mobilu regulovat,“ stojí si za svým Vladimír, jenž si nepřál zveřejnit příjmení, protože jeho syn školu dál navštěvuje.

„Mě obecně štve, že se s ním nemůžu domlouvat. Nemůže mi třeba zavolat, že chce vyzvednout dřív. Je celkem jedno, že podle školního řádu můžou žáci použít mobil se souhlasem vyučujícího. Syn by se musel dovolovat každou přestávku, aby zkontroloval, jestli jsem mu náhodou nepsal, což považuji za ponižující,“ myslí si muž. Je však jediný z rodičů více než 1 300 žáků, který se nahlas ozval.

Škola si vytváří vlastní zákony, míní otec

Co se bude dít dál? Pro inspekci je v tuto chvíli záležitost uzavřená, i když ví, že se školní řád nijak nezměnil. A otec chlapce plánuje další kroky. „Pokud bude inspekce nečinná, zvažuji, že se obrátím na ombudsmanku,“ dodal s tím, že si škola vytváří vlastní zákony.

Otázku zákazu mobilů může otevřít i jakákoli další inspekční cesta do Boskovic. „Pokud v budoucnu při kontrolní činnosti narazíme ve školním řádu na ustanovení o zákazu užívání mobilních telefonů o přestávkách, aniž by k tomu byly relevantní důvody, uložíme v první fázi lhůtu na odstranění nedostatků a budeme požadovat uvedení věcí do stavu, který neodporuje platné legislativě,“ řekl Andrys.

Jestliže škola ani přesto nic nezmění, hrozí jí podle zákona v krajním případě i výmaz ze školského rejstříku.

Jenže ani město jako zřizovatel se nechystá vedení školy úkolovat. „Pokud za tímto zákazem stojí ředitel i všichni učitelé, kteří jsou denně v kontaktu s dětmi, mají moji plnou podporu. I kdyby mělo dojít k soudu, půjdu k němu klidně vysvětlit argumenty, které mě k tomu vedou,“ prohlásil místostarosta Boskovic Lukáš Holík (ANO).

Podle řady odborníků však vývoj nelze zastavit a mobilní telefony by se měly stát přímo součástí výuky.

„Každý student má dnes mobil či tablet. Škola je může zakázat, ale nic neudělá s tím, že doba je a bude digitální. Je na učitelích, aby si technologie osvojili a vtáhli žáky do hry. Ti pak dostanou chuť se učit,“ řekl třeba Luděk Altmann z brněnské firmy Corinth, která do škol dodává digitální výukové programy. Nicméně také v Boskovicích při výuce využívají interaktivní tabule či tablety.

