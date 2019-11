Školáci získali zastání u vědců. Zakazovat mobily o přestávkách není nutné

Na výzkumu pracovali vědci z Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Data sbírali na jihomoravských školách, kde platí zákaz používání mobilů, i tam, kde mohou dospívající telefony používat volně. Používání o přestávkách povoluje 34 procent základních škol ve výzkumu a všechny střední školy.

Zastánci zákazu používání mobilních telefonů o pauzách ve výuce argumentují tím, že když mají děti a dospívající přístroj neustále v ruce, méně pak komunikují se svými spolužáky a obecně se méně socializují. Naopak odpůrci zákazu zastávají názor, že interakce se světem prostřednictvím telefonu je důležitou součástí vývoje osobnosti, zákaz je navíc zásahem do práv uživatelů.

„Dospívající v našem výzkumném souboru se o přestávce baví se spolužáky bez ohledu na to, zda mají povoleno, nebo zakázáno mobilní telefon používat,“ uvedl David Šmahel, vedoucí vědeckého týmu.

„Zjistili jsme, že povolení nebo zákaz mobilů o přestávce nezvyšuje ani nesnižuje čas, který dospívající na internetu celkově za týden stráví a nesouvisí ani s nadměrným používáním internetu,“ doplnila Nikol Kvardová, hlavní autorka studie. Mobily o přestávkách nemají podle výzkumu souvislost ani s problémy se soustředěním v hodinách, ani s únavou po přestávce.

Rodiče jsou většinou proti mobilům

Čeští rodiče jsou ale většinou proti používání sociálních sítí a mobilních telefonů ve výuce, i když digitalizaci vzdělávání podporují. Pro využívání moderních technologií ve škole je kolem 61 procent matek a otců, sociální sítě by do výuky zapojila přibližně třetina a mobilní telefony 16 procent. Vyplývá to z průzkumu společnosti IdeaSence pro vzdělávací organizaci School My Project, o kterém informovala mediální zástupkyně Zuzana Malinkovičová.

Podle průzkumu si více než polovina českých rodičů myslí, že by děti ve škole měly pracovat s moderními technologiemi a učitelé by měli vyřizovat administrativu elektronicky. Přibližně 57 procent rodičů například chce, aby dítě mělo možnost kontaktovat svého třídního učitele prostřednictvím e-mailu. Kolem 84 procent ale nesouhlasí s používáním telefonů ve výuce.

Názory se liší podle pohlaví, vzdělání i příjmu domácnosti. Pro digitalizaci školy jsou zejména muži, kteří častěji než ženy souhlasí i s používáním telefonů ve škole. Používání mobilních telefonů podporují více lidé s nižším vzděláním, zapojení počítačů hlavně bohatší. V rodinách s měsíčním příjmem nad 40 000 korun je pro digitalizaci ve školství 66 procent lidí, zatímco v kategorii od 20 000 do 40 000 korun 60 procent a do 20 000 korun pak 47 procent rodičů.

Pochybnosti mají rodiče o využívání sociálních sítí. Jejich zařazování do výuky podporuje kolem 30 procent rodičů. I zde se názory rozcházejí dle dosaženého vzdělání, přičemž s vyšším vzděláním podpora klesá. Mezi lidmi bez maturity je pro používání sociálních sítí ve škole 40 procent rodičů, mezi vysokoškoláky 27 procent. Většina lidí (76 procent) si myslí, že by se na sociálních sítích neměla profilovat ani sama škola. Kolem 64 procent dotázaných rodičů pak uvedlo, že nesouhlasí s tím, aby se děti pohybovaly na sociálních sítích před svými 13. narozeninami.