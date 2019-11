Aplikace, po které mládež šílí, má vlastní smartphone. Je nadupaný

Aplikace TikTok je mezi mládeži velmi populární. A to až tak, že americká administrativa přezkoumá její možná bezpečnostní rizika. Aplikace TikTok umožňuje natáčet krátká videa, tedy přesně to, co mladí uživatele internetu konzumují.

Nyní tvůrce jmenované aplikace, čínská společnost ByteDance, představil po delším čekání svůj první smartphone. Ten nese chytlavé označení zaměřené na cílovou skupinu. I když novinka je zatím v prodeji pouze v Číně. Nový smartphone se jmenuje Nut Pro 3. Nut v angličtině znamená ořech, ale také je to označení pro šílence. Ne tedy pro vyloženě psychicky nemocného člověka, ale pro „bezva blázna“. Slovo má i další významy, zde nepublikovatelné.

Název novinky je převzat od původního tvůrce smartphonu. Tím je společnost Smartisan, která už uvedla smartphone pod označením Nut Pro 3. To je stejný chytrý telefon jako novinka od firmy stojící za aplikaci TikTok. A není první od této značky, za pozornost stál už model R1 s 1GB úložištěm.

Smartisan sice negeneruje velké prodeje (proto asi spolupráce s tvůrcem aplikace TikTok, jenž odkoupil řadu patentů a inženýrů Smartisanu), ale jde o „trendy“ značku, která prodává nejen smartphony a jejich příslušenství, ale také oblečení.

Specialitou smartphonu Nut Pro 3 je možnost přímo z uzamčené obrazovky spustit čínskou variantu aplikace TikTok nazvanou Douyin. Dále je možné do videí (nejen těch krátkých tiktokových, ale jakkoliv dlouhých) vkládat filtry známé z aplikace TikTok.

Jinak je výbava shodná s původním smartisanem. Nechybí stále špičkový procesor Snapdragon 855 a až extrémní porce operační paměti 12 GB. Úložiště v telefonu muže mít kapacitu až 256 GB. Displej typu AMOLED s FHD+ rozlišením má úhlopříčku 6,4 palce a hlavní fotoaparáty jsou hned čtyři.

Po stránce výbavy jde tedy o skvěle vybavený smartphone, který má jen drobný výřez v displeji a rámečkem evokuje starší iPhony. Tedy věc, ke které se plánuje podle odhadů Apple vrátit. Přes bohatou výbavu novinka s cenou začíná na 2 899 juanech, tedy v přepočtu na zhruba 9 500 korunách. Uvedení mimo čínský trh prozatím oznámeno nebylo.