Na internetu nabízejí drogy a vyhrožují. Děti je obdivují, policie ale tápe

Angry Dany zdaleka není sám, kdo s oblibou své činy za hranou zákona naživo zaznamenává pomocí Instagramu, který v Česku používá na dva miliony lidí. MF DNES příspěvky na této sociální síti, dnes mezi dětmi výrazně populárnější než Facebook, sledovala několik měsíců. A na trestné činy či přestupky zdokumentované samotnými aktéry redakce narazila v desítkách případů.

Skoro rutinou se už stávají právě nabídky na prodej drog. Možnost koupit si extázi, marihuanu ale i další omamné látky většinou jednotliví uživatelé inzerují skrz takzvané stories, tedy dočasné příspěvky, které za čtyřiadvacet hodin samy z Instagramu zmizí. Do té doby ale některé z nich vidí desítky tisíc lidí. Pro policii je přitom i kvůli dočasnosti „důkazů“ obtížné s fenoménem bojovat.

„Policejní prezidium orgán na sledování sociálních sítí nemá. Kriminalita na internetu a její pachatelé spadají pod jednotlivé místní služebny v místě, kde k ní dochází. V případě, že jde o větší skupinu lidí, přebírá situaci Národní centrála proti organizovanému zločinu,“ uvedla mluvčí policejního prezidia Eva Kropáčová.

Statistiky odhalené kriminality na sociálních sítích neexistují. Policie separátně takové činy nevede. K NCOZ, které má k dispozici kybernetické experty a specializované nástroje, se však dostane jen zlomek případů. Činy, které se na Instagramu objevují, mají většinou k organizovanému zločinu daleko.

Podle expertů přesto mohou být mimořádně škodlivé. Zejména pro děti, kteří obdivují beztrestnost těch, které takto při páchání nepravostí na sociálních sítí v přímém přenosu sledují. Americká firma Facebook, která za Instagramem stojí, vyžaduje, aby všichni uživatelé byli starší třinácti let. V praxi to ale neumí vynutit. A i v Česku je Instagram plný dětí.

„U mladých lidí a dětí může být cokoli, s čím se setkávají opakovaně, modelem a vzorem světa. Normou se stává to, co je normální - tedy časté. Kvůli nízkému věku nemusí odlišit nevhodnost - nejen problematického chování, ale také vůbec jeho sledování či zaznamenávání. Následkem může být nápodoba a nebezpečný obdiv,“ popisuje psycholog Dalibor Špok.

Bílí účty cestujících, děti od nich chtějí rady

Prezentování přestupků nebo dokonce i trestných činů z „reálného“ světa je přitom nyní na sociálních sítích in. Děti tak na Instagramu přihlíží tak mimo jiné i tomu, jak lidé v pražském metru nevědomky přichází o stovky korun.

Tímto kouskem se totiž také několik uživatelů prezentovalo. Do metra nastupovali s bezkontaktním platebním terminálem ukrytým v rukávu bundy. Přikládali ho nic netušícím cestujícím na kapsy a kabelky a odečítali jim z karet částky kolem sta až dvou set korun. U jejich sledujících, kterých jsou tisíce, se tento čin setkal s obdivem. Často žádali od autorů příspěvků rady, kde lze zařízení koupit a jak s ním v metru fungovat.

Autor se chlubí platebním terminálem. | foto: Instagram / angry_dany

Koncem minulého roku youtuber Tary natáčel svou zběsilou jízdu po dálnici. Youtubera, který ve svém voze jel rychlostí takřka 250 kilometrů za hodinu, na sociálních sítích sledují stovky tisíc lidí. A nastartoval trend, který se přelil i na Instagram. Sociální sítí se například šíří videa, kdy mladí lidé sedají za volant pod vlivem omamných látek. Nezřídka se také vysmívají policii a žertují o schopnosti řídit.

Dnes již neaktivní profil „vrakempocesku“ žádal necelé dva tisíce sledujících o tipy, kde se v Česku nachází déle odstavená auta. Za těmi pak vyrážel, rozebíral je a jejich části rozprodával dál. Na neexistující profil navazují další uživatelé. Úlovky se následně chlubí a od sledujících se dočkávají obdivu.

Sociální sítě sice už nyní mají filtry, které příspěvky odporující pravidlům umějí odhalit. Roboti, kteří podle klíčových slov příspěvky vyhledávají a mažou, jsou ale zatím na fotografie a videa většinou krátcí. Ukázalo se to i v případě videa, které sám terorista pořídil při nedávném útoku na mešity na Novém Zélandu. Varianty záznamu, na kterém umírají lidé, na Instagramu kolují i nyní, sedm týdnů po útoku. Správci sociální sítě se totiž ve velké míře spoléhají na komunitu uživatelů.

„Příspěvky, které ukazují někoho, jak provádí nebo schvaluje trestný čin nejsou na Instagramu povolené. Pokud nám je někdo nahlásí, tak je smažeme,“ vysvětlil pro MF DNES za Facebook, který Instagram vlastní, mluvčí Jan Sciegienny. To ale na Instagramu dělá málokdo. „S policií spolupracujeme v případech, kdy máme pocit, že by nějaký příspěvek mohl vést k reálnému ohrožení na životě,“ dodal Sciegienny.

Odhalovat a trestat takové věci mají na starost oblastní služebny policie. Ty sice sociální sítě monitorují, šance, že u někoho, kdo se na Instagramu sám usvědčuje z něčeho nelegálního, zaklepe policie, je ovšem stále jen malá.

„Sociální sítě prověřujeme a zaměřujeme se na případné spáchání trestné činnosti. Není však možné zaznamenat vše. Pracujeme tak z velké části i s nahlášením od veřejnosti,“ přiblížil Vojtěch Robovský z krajského ředitelství liberecké policie.

Na to zřejmě doplatil devatenáctiletý Jakub K. z Jablonce nad Nisou, který podle policie spáchal trestný čin na sociální síti Twitter. „Říkám to teď a tady. Jestli na mě někdy přijde sebevražedná nálada, tak půjdu vystřílet školu, protože všichni ti kryplové budou buď mrtví, nebo budou vědět, jaký je to bejt poznamenanej a příští člověk, co za nima přijde pro pomoc, se jí třeba dočká,“ sděloval v loni listopadu svým téměř třem tisícům sledujících.

Den potom to začali řešit policisté z kybernetického oddělení liberecké policie. Příspěvek sice ze svého profilu potom smazal, i tak ale policie zahájila jeho trestní stíhání. Za vyhrožování pak dostal dvouletou podmínku a dohlíží na něj probační služba.

U svých sledujících za to však sklidil obdiv. „Oni nechápou, že to teď píše na Twitteru for fun každej, to by museli zatknout ještě třičvrtě Twitteru,” komentovala to jedna z nezletilých dívek, když Jakub K. nahrál na sociální síť fotografii policejního dokumentu o zahájení svého stíhání.