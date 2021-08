Resort pro EU i superministerstvo hospodářství. Strany plánují změny úřadů

Před pár dny vicepremiér Karel Havlíček pro CNN Prima NEWS uvedl, že by ocenil sloučení dvou ministerstev, které má v současnosti na starosti – tedy Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva dopravy. „Kdybychom to dobře uchopili, mohlo by z těch dvou resortů vzniknout jedno velké superministerstvo hospodářství,“ řekl Havlíček v pořadu.

O možném sloučení těchto dvou ministerstev se mluví delší dobu. Redakce iDNES.cz se v tomto ohledu obrátila na některé strany, které v letošních sněmovních volbách kandidují, s dotazem, jaké další změny ministerstev by si představovaly a chtěly případně udělat, pokud by se dostaly do vlády.