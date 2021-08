Strany se chystají vytvořit ministerstvo kultury a cestovního ruchu

„Myslíme, že by by cestovní ruch měl být v názvu toho ministerstva,“ řekl jeden z kandidátů koalice Pirátů a STAN na ministra kultury Jan Lacina.



„Velmi stojíme o to, aby vzniklo ministerstvo kultury a cestovního ruchu, protože naši starostové v příhraničních regionech se velmi zajímají o cestovní ruch a je moře situací, kdy se tyto dva segmenty doplňují,“ popisuje současný místostarosta na Praze 6.



Pro ministerstvo kultury by to podle něj znamenalo větší respekt a také - více peněz. Koalici Pirátů a STAN chce, aby se strany o kulturu praly a nebyla to až poslední volba při formování vlády.

„Gesci cestovního ruchu převedeme pod Ministerstvo kultury,“ slibuje ve svém volebním programu předvolební opoziční koalice Spolu, kterou utvořily ODS, KDU-ČSL a TOP 09 a která plánuje, jak po volbách vytvoří společnou vládu právě s koalicí Pirátů a STAN.



Kulturu by kromě Laciny podle STAN mohl vést současný ředitel festivalu Pražské jaro Roman Bělor či senátor David Smoljak. Kdyby post připadl koalici Spolu, TOP 09 by nabídla nestraníka a ředitele Komorní filharmonie Pardubice Pavla Svobodu, který kandiduje jako lídr koalice Spolu v Pardubickém kraji, nebo Radovana Auera, ředitele festivalu Svět knihy, který je jako výkonný producent podepsán pod filmem Samotáři.

Ministru Zaorálkovi se myšlenka zamlouvá, ministryně Dostálová je skeptická

Současnému ministrovi kultury za ČSSD Lubomíru Zaorálkovi se myšlenka přidat agendu cestovního ruchu resortu, který nyní vede a přejmenovat ho na ministerstvo kultury a cestovního ruchu, zamlouvá.

„Také si to myslím. Líbí se mi to spojení. Představovat Česko těm, co přijíždějí, rovnou s tím, co zde mohou navštívit, chybí to, v současnosti se to neděje,“ sdělil iDNES.cz Zaorálek.



Kritické připomínky má naopak současná ministryně pro místní rozvoj za ANO Klára Dostálová, jejíž úřad, pod nějž nyní spadá i organizace CzechTourism, by se s agendou cestovního ruchu rozloučil.

„Tato myšlenka byla na stole již mnohokrát. Cestovní ruch zasahuje do mnoha resortů. Určitě nejde jen o spojení s památkami. Je to významné ekonomické odvětví, takže z mého pohledu spíš obchod,“ uvedla pro iDNES.cz ministryně Dostálová. „Všechny tyto plány vždy ale narazily na kompetenční zákon a jeho případnou úpravu,“ dodala Dostálová.



Jinými slovy, aby se plán některých stran „přestěhovat“ cestovní ruch pod kulturu vůbec mohl uskutečnit, museli by politici nejprve prosadit změnu zákona. A je otázka, jak velkou to pro ně bude prioritou, když se po volbách budou muset především dohodnout, kdo s kým a jak utvoří vládu.