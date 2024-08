Jana Bobošíková

Kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) v pondělí zbavil funkce soudce Martina Valehracha z Obvodního soudu pro Prahu 8, a to za průtahy. Kárné žalobě čelil potřetí během několika let. Odvolání...

Šéf opozičního hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura řekl, za jakých okolností by mohl kandidovat v prezidentské volbě v příštím roce. „Pokud by to vedlo k posílení a realizaci programu...

Ve středu zemřel ve věku 58 let po těžké nemoci podnikatel Pavel Bobošík, manžel političky Jany Bobošíkové. Bývalá europoslankyně Bobošíková to ve čtvrtek oznámila na Facebooku.

Hana Lipovská kandiduje za Volný blok v Pardubicích. Chce zůstat i v Radě ČT

Radní České televize Hana Lipovská bude kandidovat do Sněmovny. Vyplynulo to z víkendové pardubické konference Volného bloku, která ji potvrdila do čela tamní krajské kandidátky. „Je to výborná...