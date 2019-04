VIDEA TÝDNE: Černá díra, oholený kadeřník, kojení v bance a nová Scala

Na několika souběžně probíhajících tiskových konferencích po celém světě byl ve středu představen první snímek bezprostředního okolí černé díry. Vznikl díky spolupráci několika observatoří, které se spojily do virtuálního teleskopu s anténou velkou téměř jako planeta Země.



Žena, která chtěla v prostorách pražské Raiffeisenbank nakojit své dítě, se setkala s nepochopením personálu. Muž z ochranky jí podle jejích slov vyhrožoval, že když se nezahalí, nechá ji vyvést. Banka se ženě omluvila dopisem.



Zákazník vlasového studia v čínském městě Čchung-čching byl natolik nespokojený s novým účesem, že svého kadeřníka napadl, pak ho přinutil sednout si do křesla a na hlavě mu udělal pořádnou paseku. Incident, který se stal 31. března, musela řešit tamní policie.



Žádné převratné nápady ani technologie Scala nenabízí, je to poctivě postavené normální auto, které má být každodenním dobrým parťákem a fungovat, jak se od něj čeká. K bezpečnému a suverénnímu jízdnímu projevu nabídne prostorný a pohodlný interiér a velký kufr.



Každé úterý ráno přicházejí na Karlův most správci s nůžkami a bruskou, aby odstraňovali zámečky lásky. Vadí jim především na mřížce, která připomíná svržení sv. Jana Nepomuckého do Vltavy. Týdně jich tam přibude až 300. Pomoc se sundáváním zámků teď nabídla správcům Asociace českých lockpickerů, která to zvládá bez ničení.



