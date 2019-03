VIDEA TÝDNE: Pašeračka půjde sedět, pornohvězda v politice a kamera pod lavinou

18:11 , aktualizováno 18:11

Pašeračka Tereza, co si odsedí skoro 9 let a pornohvězda, která chce jít do politiky. To jsou dvě nejsledovanější videa pro tento týden na webu iDNES.tv. Mezi ta další potom patří projev šéfa pražských muslimů, ve kterém vyzývá ke zbrojení.