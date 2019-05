VIDEA TÝDNE: Zvrhlý pán, sex za volantem i srážka dvou letadel v Praze

Říká si „Zralý chlapák“ nebo také „Zvrhlý pán“. Je mu padesát, je rozvedený, žije sám a na internetu oslovuje nezletilé školačky. Stejně jako stovky dalších sexuálních lovců, kteří krouží sociálními sítěmi a vrhají se na děti, jimž posílají oplzlé vzkazy, nechutné fotky, perverzní videa. Redaktoři si s ním dali „rande“ a výsledek setkání se stal nejledovanějším videem pro tento týden.

VIDEO: Já, zvrhlý pán internetu. Odhalení sexuálního lovce Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Ukázalo se, že existuje více způsobů využití autopilota, než jsme si představovali,“ reaguje Elon Musk na video, které je hitem internetu. Dívka jménem Taylor Jacksonová v něm ukazuje, k čemu se hodí systém autonomního řízení v elektromobilech Tesla. Odstartovala tak kariéru v pornoprůmyslu.



VIDEO: Pornoherečka důkladně využila autopilota Tesly Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na letišti v Praze-Ruzyni se při popojíždění srazila dvě letadla firmy Smartwings. Cestujícím se nic nestalo. Jeden boeing zavadil křídlem o konec trupu druhého. Kolizi potvrdila mluvčí společnosti Vladimíra Dufková. Autentické záběry z kamery na letišti tento týden velmi zaujaly.

VIDEO: Na pražském letišti se před startem srazila dvě letadla Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Radost jsme udělali nejspíš také fanouškům seriálu Hra o trůny. Na videu je totiž důkaz, že už v roce 2017 předpověděl seriál Simpsonovi rozuzlení boje o Královo přístaviště. V ukázce z 29. série můžete vidět, jak v animovaném seriálu likviduje drak vesnici ničivým ohněm.



VIDEO: Finální scénu ve Hře o trůny předpověděli Simpsonovi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

A nakonec video, na kterém jsou zachyceny záběry z texaského Baytownu. Žena tam zemřela poté, co se dostala do potyčky s místním policistou. Ten ji chtěl zatknout, ona se však bránila a použila proti němu jeho vlastní taser. Chvíli poté, co ji muž zákona povalil, na ni vypálil pět ran. Žena byla na místě mrtvá. Policie nyní hledá člověka, který celou událost natočil a umístil na sociální sítě.