Máme LED světla, dražší energie nám radost nevezme, říkají vánoční zdobitelé

„Výzdoba vyšla přibližně na sto tisíc korun a co se energie týče, tak dva měsíce svícení vyjdou řádově na pět tisíc korun,“ říká Jakub Palach, člen rodiny, která vlastní vánoční dům v Třanovicích v Moravskoslezském kraji. Výzdoba zde svítí každý den od 4:30 do 22:10 hodin a pak ráno, září od 27. listopadu až do 24. ledna 2022.

Dům rodina zdobí již deset let. V roce 2012 začínal Jakubův otec se dvěma sty žárovkami, dnes na domě září přes 34 980 LED světel. „Patříme mezi ty, kteří přišli o svého dodavatele – Bohemia Energy. Pokud nás tady toto nepoložilo, tak už nic. Výzdobu chceme zachovat i na další roky a můžu vám říct, že příští rok bude na domě svítit ještě více žárovek než dnes,“ popsal za rodinu Jakub.

Kde se v Třanovicích vzalo nadšení do světelné dekorace? „Jelikož strýc žije již pár let v Americe, tak samozřejmě inspirace nepochází jen z České republiky, ale i z dalekých krajin. Zkrátka jsme milovníci Vánoc a jsme rádi, že všem se náš dům líbí. Radost dětí, které každý den jezdí dům obdivovat, zahřeje na srdci,“ vysvětlil Jakub Palach.

„Zásobu světýlek jsme nakupovali v rámci několika let, takže částka se rozložila a nebyla najednou příliš vysoká. Co se týče provozních nákladů, jedná se zejména o LED diody, takže ty nejsou zas tak dramatické. Dá se to zvládnout,“ uvedl 22letý student Daniel, který se svou rodinou zdobil dům v obci Větrušice nedaleko Prahy. Jejich vánoční výzdoba prý čítá desítky metrů kabelů s žárovkami, což v přepočtu vychází řádově na tisíce světýlek.

Jejich domov září od první adventní neděle až do konce ledna – případně ještě částečně i v únoru, pokud se rodině nechce s výzdobou loučit, jak Daniel popisuje. Svítí několik hodin večer a poté ráno. „Je to prostě pěkný, vypadá to dobře. V dnešní ponuré době je potřeba si tu radost udělat. Kolemjdoucí lidé si to také chválí,“ popsal mladý muž. Nazdobit dům rodině trvá zhruba dva víkendy. „Necelé,“ dodává Dan s tím, že již vědí, jak si práci usnadnit.

To v Třanovicích samotné přípravy začínají již od srpna, kdy se od návrhu začíná postupovat až k samotnému rozsvícení. V návrhu promýšlejí styl výzdoby, barvu světel či právě celkové finanční možnosti. „Se samotným zdobením začínáme během října, kdy se instalují první žárovky. V první půlce listopadu pak přijede plošina a zdobíme tam, kam žebřík nedosáhne, zejména stromy a střechu domu,“ sdělil Jakub Palach.

Rekordmani ve světýlkách

V Libišanech v Pardubickém kraji, kde minulý rok manželé Hlouškovi dosáhli svým rozzářeným domem až na zápis do České knihy rekordů udržovanou agenturou Dobrý den, se i letos svítí a to každý den mezi 17. a 22. hodinou. Manželé ještě netuší, zda letos budou opět soutěžit o rekordy, ačkoliv světýlek mají daleko více než minulý rok. Letos je jich přes 154 tisíc, což je o jednu třetinu více než v roce 2020.

Pohled na dům v roce 2020, kdy získal zápis do knihy českých rekordů:

„Dům bychom si nazdobili i jen pro sebe. A to, že otevřeme bránu veřejnosti, už je maličkost,“ říkají Petra a Tomáš. Se zdobením začínají od září, věnují se mu ve volném čase po práci.

Vánoční dům v Libišanech. Za rok 2020 obdržel zápis do České knihy rekordů za největší vánoční výzdobu.

Dům v Libišanech zdobí rodina pravidelně každou zimu od roku 2017. Zdražování elektřiny se rodiny prý nevyhnutelně dotkne, nicméně kvůli běžným spotřebičům v domu, nikoliv kvůli vánočnímu osvětlení. „Všechno to jsou LED žárovky, takže ta spotřeba není nijak hrozná. Zhruba 1,65 kWh, za měsíc svícení to vyjde zhruba na 2 500 korun,“ uvedl Tomáš.

I v Libišanech ozdobou chtějí dělat radost jiným lidem. „Já jsem s mamkou od mala dávala světýlka všude. Sice jsme bydleli v bytě, ale i tak nám vše svítilo. Tak mi to i nějak zůstalo a když jsme si s manželem pořídili baráček, tak bylo i více prostoru na zdobení,“ říká Petra. Lokalita je tak vyhledávaná, že obec zapůjčila pro návštěvníky mířící k ozdobenému domu i své parkoviště, které se nachází na jejím kraji.

Rozzářená vesnice

Výjimečným způsobem pojali ztvárnění výzdoby v Kladrubech v Železných horách poblíž Libice nad Doubravou. Tady zdobí místo domu celou vesnici. Svítí zde denně od 17 do 19 hodin a to do svátku Tří králů 6. ledna. Designér výzdoby Jiří Štekl zdůrazňuje, že se jedná o české Vánoce, takže ve vesnici najdete například ladovské motivy: betlém s postavičkami muzikantů, ponocného či pasáčka s ovcemi. Ve vánoční vesnici znějí koledy a cinkají zvony.

Vesnice funguje každý rok, motivací je radost návštěvníků. Podle Jiřího Štekla je realizace pracná a trvá stovky hodin. Zajišťují si ji sami chalupáři a obyvatelé Kladrub. Výzdoba čítá moderní solární a LED systémy, dále 50 luceren či pochodní a domy jsou taktéž podsvícené RGB reflektory.

„Jedná se o emotivní záležitost. Lidé si sem chodí zazpívat koledy jen tak pod širým nebem,“ uvedl Štekl. Pomoc s údržbou a provozem projektu se dá buď dobrovolným příspěvkem do místní kasičky, nebo zakoupením vánočních perníčků či značkových ozdob s motivy kladrubské vesničky.