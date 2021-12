Na Vánoce se rodina připravuje celý rok, dům zdobí kilometry řetězů

V mnoha obcích a městech bývá začátek adventu spojený se slavnostním rozsvěcováním vánočního stromu na náměstí. V Žernovníku ale velká část místních poslední roky kolem čtvrté hodiny odpoledne míří k domu rodiny Hofírkových. Rozdává se tady svařák, punč, děti ze včelařského kroužku nabízejí své výrobky z vosku.

Toto místo není zvoleno jen tak náhodně. Po hodině společné zábavy, dokonce i s promítáním, přichází na řadu hlavní událost podvečera, na niž čekají zejména děti. Celý dům rodiny Hofírkových se slavnostně rozsvítí. Světýlek je tu nepočítaně.

Strůjce světelné parády Pavel Hofírek odhaduje, že může mít na domě, stromech i jinde kolem čtyř kilometrů řetězů.

Vše přitom před deseti lety začalo docela nevinně. Tehdy se Pavel Hofírek s rodinou do novostavby v Žernovníku přestěhoval.

„Nejdříve jsem vyzdobil jedno okno. Pak jsem si říkal, že by nebylo špatné ani druhé, poté přišel na řadu balkon. Postupně to přibývalo. Dětem se to líbí, mě to baví, takže proč ne,“ popisuje, jak se během let jeho dům víc a víc rozsvěcoval.

U domu svítí sněhulák i andělé s trumpetami

Sám se živí jako stolař a i v práci se dostává do kontaktu s osvětlením, konkrétně LED páskami. A právě ty využívá k vyzdobení svého domu, kde už září nejen střecha, ale třeba i přední část plotu.

Lidé se u domu zastavují a často i zazvoní s prosbou, zda se mohou jít podívat blíže či přímo na zahradu. Pavel Hofírek jim vždy vyhoví a pozve je dál. „Ale i každý, kdo přes obec projíždí na Tišnov, dům krásně uvidí z hlavní silnice,“ přibližuje.

Aby měl kam dávat další světýlka, začal už vyrábět i speciální konstrukce z drátů. Vznikl tak sněhulák nebo naposledy více než dvoumetroví andělé s trumpetami. „Jednoho jsem vyrobil loni, letos jsem přidal druhého a mezi ně umístil i bránu,“ doplňuje.

Ani u toho nezůstane. V hlavě má spoustu dalších nápadů. Jednak by rád dozdobil i další části plotu, hlavním jeho snem je však vyrábět další konstrukce a postavičky. „Rád bych udělal celý betlém. Ti dva andílci, to už je jakýsi zárodek,“ nastiňuje další plány Pavel Hofírek, který má pro svou zálibu u rodiny podporu.

Na Vánoce se tak připravují u Hofírků celý rok a především pak v listopadu, kdy musí celý dům včas nazdobit. Po tři týdny vždy po chvilkách po práci světýlka instalují. Vše musí mít hotové do první adventní neděle, kdy místní čekají, že se dům rozzáří.

„Letos jsme k tomu pořádali větší akci už asi počtvrté,“ upřesňuje Hofírek s tím, že tentokrát se mu vše povedlo nazdobit ještě předtím, než napadl první sníh, což by mu práci zkomplikovalo.

Dům Hofírkových bude zářit do 6. ledna, tedy do Tří králů. Pak vše zase smotají a poklidí řetězy na příští rok. I když ne všechny. Na střeše řetězy zůstávají, leze se na ni jen ve chvíli, kdy přestanou svítit a je nutné je vyměnit.