Šťastné a zhasnuté. Evropská města šetří, leckde to odnese vánoční osvětlení

Dublin, Lisabon anebo Stockholm patří mezi ta města, která letos o svátcích omezí délku svícení vánočních světel. Mnozí odpůrci tohoto nařízení však namítají, že tím utrpí sváteční nálada. Jiní zase soudí, že spotřeba takové iluminace není tak vysoká, absence světel se podle nich negativně dotkne tržeb kamenných prodejen.

S vyhlídkou na možné výpadky elektřiny a její příděly úředníci v evropských městech včetně Helsinek, Lisabonu a Londýna omezují některé dekorativní osvětlení na hlavních ulicích a náměstích. Letošní opatření se tak budou týkat i těch míst, kde jsou již dlouho na vánoční výzdobu pyšní. Například curyšská Bahnhofstrasse, hlavní nákupní ulice ve Švýcarsku, a jedna z nejdražších ulic v Evropě, se pyšní každoroční velkolepou světelnou show. Letos však budou tyto efekty osvětlovat obchody Louis Vuitton a Gucci pouze pět hodin po setmění, tedy zhruba polovinu obvyklé doby.

Bez tepla i toalety

Omezení tradiční vánoční iluminace vyvolalo otázku, nakolik budou zákazníci ochotni otevřít své peněženky v době, která je pro maloobchodníky obvykle nejšťastnějším obdobím roku. „Nedovedu si představit, že by osvětlení nemělo vliv na nákupní chování,“ říká Marcel Stoffel, šéf švýcarské rady nákupních míst. „Zážitek z nákupu je v kamenných obchodech pro zákazníky důležitý,“ dodává.

Uskrovňuje se letos i Londýn. Podle společnosti New West End Company, která má vánoční výzdobu na starosti, budou slavná vánoční světla na londýnské Oxford Street letos spotřebovávat o dvě třetiny méně energie díky zkrácení provozní doby na osm hodin denně a také přechodu na LED osvětlení.

„Musíme vyvážit lákavý zážitek z nakupování s odpovědným chováním, pokud jde o spotřebu energie,“ říká Dee Corsiová, výkonná ředitelka společnosti, která spravuje tuto prominentní nákupní čtvrť.

Ve Frankfurtu nad Mohanem úřady neomezují pouze sváteční osvětlení. Nebudou také vytápět toalety na proslulém městském vánočním trhu na tamním náměstí Römerberg. To ale znepokojuje majitele nedalekých obchodů, jako je třeba prodejna skateboardů Railslide. Ta spoléhá na především na fyzické návštěvy zákazníků a právě vánoční atmosféra je pro prodej velmi důležitá. „Pokud už lidé nebudou chtít do města jezdit nakupovat, velmi nás to poškodí,“ říká její majitel Tim Stichel.

Zachovat si tvář

Zatímco někteří prodejci doufali, že je zákazníci za jejich zodpovědné chování při vypínání světel odmění, nedávný průzkum švýcarského sdružení obchodníků ukázal opak. Většina odborníků očekává, že energetická krize ukousne notnou část z vánočních tržeb.

I když nad svátky visí otazníky kvůli nedostatku energie, někteří kritici se také ptají, zda zmíněné škrty neodhalují větší zájem veřejných činitelů o zachování vlastní tváře nežli o úsporu. V Paříži například navrhla starostka Anne Hidalgová vypnout osvětlení Eiffelovy věže každý večer o hodinu dříve, ačkoli noční osvětlení představuje pouze 4 procenta spotřeby elektřiny této památky.

V neděli představili i nové vánoční osvětlení třídy Champs-Élysées. Nasvícená bude vždy mezi 17:00 a 23:45 do 2. ledna, což je o týden méně než v minulých letech. Výjimku budou tvořit 24. a 31. prosinec, kdy bude rozsvícena po celou noc. K osvětlení stromů jsou použity girlandy tvořené mikroLED žárovkami. Zatímco v roce 2006 bylo zapotřebí 480 000 kilowatthodin energie, tentokrát to bude 11 500.

Ani curyšská vánoční show není tak náročná na spotřebu, soudí někteří. Podle společnosti, která její světla vyrábí, spotřebuje celá expozice přibližně 3 kilowatthodiny za hodinu, což je zhruba tolik co domácí trouba, pokud je po stejnou dobu v provozu na nejvyšší teplotu.

Světýlka jako lákadlo

Chudší evropská města nemají na výběr vůbec. Například starosta polské Vratislavi nemusel dlouho přemýšlet, než rozhodl, že o letošních svátcích rozsvítí pouze centrální náměstí. Dodavatel energie pro město nedávno oznámil zvýšení cen na příští rok o 500 procent, což by roční účet města zvýšilo na zhruba 405 milionů zlotých (2,1 miliardy Kč). To je šestkrát více než obvykle.

Italské Livigno je krásné i bez vánočního osvětlení. „Utrácet peníze za čistě dekorativní osvětlení v době vážné krize nám nepřipadalo správné,“ říká starosta města Remo Galli. (18. května 2022)

Ale dokonce i v místech, kde náklady na energie tolik nerostou, někteří představitelé obcí stále přehodnocují své výdaje. Například Livigno, jedno z nejoblíbenějších lyžařských středisek v italských Alpách, letos tím, že nerozsvítí vánoční osvětlení, ušetří 50 000 eur (1,2 milionu Kč). Zimní útočiště pro tisíce turistů by mohlo vyšší náklady nahradit, ale úředníci se rozhodli využít ducha sezony a místo toho věnovat peníze místním rodinám v nouzi.

„Utrácet peníze za čistě dekorativní osvětlení v době vážné krize nám nepřipadalo správné,“ říká starosta města Remo Galli. Počítá s tím, že sváteční atmosféru vnese do ulic Livigna fyzická výzdoba, ale ne všichni jsou ohledně tohoto plánu optimističtí.

„Trochu se obáváme dopadu na místní obchod,“ říká Marco Cola, majitel hotelu a předseda místního sdružení maloobchodníků. „Tady je v prosinci tma už ve čtyři hodiny odpoledne. Právě vánoční osvětlení bývalo pro lidi pobídkou k procházce v centru města,“ uzavírá.