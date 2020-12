Vánočně rozsvítí stovky měst. Doma mám jen pár světýlek na balkoně, směje se

Když jsem vám v listopadu volala, abych si s vámi domluvila termín rozhovoru, byl jste velmi zaneprázdněn. Nakonec jsme několikrát setkání odložili. Co přesně vás zaměstnává až do Vánoc?

Závěr roku je nejvíce rušný a vysilující. Během dvou měsíců musíme zrealizovat a nainstalovat všechny nasmlouvané zakázky. Do toho stavíme dvě nové skladové haly. Původně jsme je chtěli mít hotové už v létě, ale kvůli covidovým opatřením jsme začali stavět až na podzim. Na začátku prosince sice shon částečně opadne, po Novém roce to ale začíná nanovo. Vánoční výzdoba se musí zase odinstalovat, svézt do skladu, zkontrolovat, opravit, uložit a začíná se pracovat na podobě nadcházejících Vánoc.

Vánoce máte spojené s pracovním stresem, těšíte se vůbec na svátky?

Určitě. Velmi se těším na setkání s rodinou. S manželkou se chystáme na dovolenou a budeme mít čas na náš koníček – golf.

Tipuji, že máte nejvíce ozdobený a nasvícený dům v ulici.

Ne, máme jen několik světýlek na balkonu. Samozřejmě nazdobíme vánoční stromek, ale jinak máme výzdobu spíše skromnou. Už nějakou dobu si s manželkou říkáme, že bychom nazdobili i jehličnan, který nám roste před domem, ale ještě jsme neměli čas. (směje se)

Letošní rok ovlivnila pandemie koronaviru, negativně zasáhla řadu podnikatelských oborů. Poznamenala nějak i vás?

Vzhledem k tomu, že první vlna udeřila na jaře, tak jsme vůbec nevyskladnili jarní výzdobu, která měla jít do obchodních center. Přišli jsme o nějaké příjmy, ale není to pro nás tak dramatické. Koronavir má ale dopady i na vánoční sezonu. Města na výzdobě ubrala a snížila rozpočty. Vyšli jsme našim zákazníkům vstříc, že jsme ze zakázek nic neškrtali a realizovali výzdobu v původním rozsahu. V této divné době bychom neměli zapomínat, že bývalo lépe, a co může být krásnějšího než se projít ulicemi, které jsou vánočně nazdobeny, a na tuto dobu si tak vzpomenout.

MK Mont Illuminations Třiapadesátiletý Miroslav Kalina rozjel vlastní byznys v roce 1992 poté, co skončil státní podnik, kde pracoval jako elektrikář. Společnost spoluvlastní jeho manželka Irena.

V roce 1998 poprvé vánočně ozdobil Staroměstské náměstí a Václavské náměstí v Praze. V roce 2008 zdobí historickou věž Dumy v Petrohradu. Loni firma vyhrála pětiletý tendr na výzdobu Prahy.

V současné době firma MK Mont Illuminations dosahuje obratu téměř 50 milionů korun a zaměstnává 25 kmenových zaměstnanců. V době hlavní vánoční sezony přibírá dalších zhruba 50 brigádníků.

Kolik zakázek jste letos udělali a kdo jsou vaši zákazníci?

Letos jsme zrealizovali přes tisíc dvě stě zakázek. Mezi naše hlavní zákazníky patří obce a města, obchodní centra, hotely a firmy, i „drobní zákazníci“, kteří chtějí dekory na svůj dům či zahradu. V minulých letech jsme každoročně rostli, letos půjdeme dolů, vzhledem k okolnostem se to ale dalo čekat. Hlavní naší náplní jsou Vánoce, menší procento pak světelné nápisy a loga, nejmenší podíl má jarní dekorace.

Kolik náměstí a měst osvětlují vaše světla?

Je to přes 600 měst a obcí. Stálicí je centrum Prahy, kde jsme již přes dvacet let, Karlovy Vary, Most, Chomutov, Ostrava... Mezi naše stálé zákazníky patří i velká obchodní centra napříč republikou.

Jak se liší požadavky na světelnou výzdobu měst a soukromých komerčních subjektů?

Jde o naprosto rozdílný segment. Některá města drží jeden styl několik let, obchodní centra chtějí každý rok něco nového a jedinečného, aby to neměla konkurence. Není to o tom, nějak rozvěsit jednotlivá světýlka a dekorace a myslet si, že to bude spolu fungovat. Aby byla výzdoba esteticky příjemná, na což velmi dbáme, musíte vzít při navrhování v potaz vše od parkoviště po toaletu.

Jaké jsou tedy ty letošní trendy?

Trendy se každoročně mění, ale základ zůstává stejný. Jsou to tradiční vánoční motivy: vločky, andělé, hvězdy, zvonečky. Z barev jsou to letos kombinace červené, zelené, bílé a kombinace zlaté a stříbrné. Nechceme dělat z Vánoc něco jiného, než jsou.

Na českém trhu patříte ke špičce v oboru. Pokukujete po zahraničí?

Měli jsme v plánu expandovat na německý trh, ale současná doba příliš nenahrává obchodům. Prioritou je tak nyní dělat špičkově Českou republiku. Raději budeme dělat dobře jedno než kvantitu na úkor kvality.

Na co jste nejvíce hrdí?

Vyvinuli jsme světelné řetězy s názvem Synchrone, které jsou ovládány přes signál GPS z vesmírné družice. Funguje to naprosto přesně a díky celosvětovému pokrytí technologie dokáže ve stejný moment rozsvítit stejnou barvu ulice v New Yorku i Praze. Loni jsme ji použili na vánoční výzdobu Václavského náměstí v Praze, kde se v krátkých časových sekvencích střídalo 12 světelných efektů v osmi barvách. Bylo to velmi působivé.



Pro letošek jsme připravili světelný efekt, který jsme nazvali Romantic. Střídající se intenzita světla evokuje padající sníh. Dalším interaktivním systémem, který jsme vyvinuli již dříve, je Aurora. Tvoří ho několik tisíc LED světel ve tvaru kuliček, která každá jednotlivě reaguje na okolní zvuky.

Prozradíte, na jaké novince právě pracujete?

Dokončujeme výrobu originálních obřích hodin, průměr ciferníku bude přes čtyři metry a jsou jediné na světě. Žádný díl není kupovaný, vše vyrobil strašně šikovný člověk, Jiří Ouda, a naši zaměstnanci. Kolečka z pevného plexiskla mají průměr kolem jednoho metru. Pohyb je zajištěn pomocí magnetů a jsou naprosto přesné.

Vysvětlíte mi, proč hodiny?

Byla to, jak už to bývá, náhoda. Mám rád hodinky a s kamarádem Jiřím, který je modelář a technik, jsme diskutovali nad jeho malým modelem hodin. Řekli jsme si, že bychom mohli zkusit vyrobit jejich obří verzi.

Ve vedení společnosti působí i vaše manželka Irena. Neskřípe to občas?

Bez ní bychom nebyli tam, kde jsme, je to duše a motor firmy. Řídí veškerou výrobu, logistiku a montáže.

Když jste v roce 1992 začínal podnikat jako elektrikář, objížděl jste s plošinou a s nářadím vsi a města. Dnes už asi do terénu na montáže nevyrážíte. Nechybí vám to?

Mou hlavní náplní práce je, aby všechno fungovalo, aby byly zakázky a výplaty pro zaměstnance. Když se stane, že třeba vypadne řidič, tak hned vezmu auto a vyrážím na cestu. Nevím, jestli bych ještě zvládl práci ve výšce na plošině, ale každopádně se rád vracím k manuální práci. Před časem jsem instaloval s brigádníky světýlka do obchodního domu. Nevěděli, že jsem majitel firmy, a bylo to hrozně fajn.