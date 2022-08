Mlejnek ustoupil tlaku, po 54 dnech rezignuje z pozice šéfa rozvědky

V bezpečnostní komunitě se již spekuluje o Mlejnkově nástupci. „Hledá se náhrada. Lidi od Rakušana už poptávají někoho nového,“ řekl portálu Lidovky.cz pod podmínkou anonymity bývalý vysoce postavený důstojník zpravodajské služby.

Mlejnek měl mít kontakty s podnikatelem Michalem Redlem, který byl obviněn v pražské korupční kauze Dozimetr a byl dříve spolupracovníkem uprchlého mafiána Radovana Krejčíře. V kauze Dozimetr kromě Redla čelí stíhání bývalý primátorův náměstek za STAN Petr Hlubuček, a dalších více než deset lidí.

Policie tvrdí, že organizovaná skupina obviněných obsadila klíčové pozice v dopravním podniku tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat různá výběrová řízení s cílem získat úplatky.

Za Mlejnka se minulý týden postavil bezpečnostní výbor Sněmovny, před nímž šéf civilní rozvědky vystoupil.

„Potkával jsem se s panem Redlem nepravidelně po dobu deseti let. Nikdy jsem s ním žádnou smlouvu neuzavřel,“ řekl poslancům šéf civilní rozvědky Petr Mlejnek. Prohlásil, že se setkal s Redlem maximálně jednou až dvakrát za rok kvůli své práci manažera ve společnosti Techniserv.

Důvodem podle něj bylo, že jako obchodník poptával zakázky pro svou firmu, ale žádnou Redlovým prostřednictvím nezískal. „Na mě tak nepůsobil,“ řekl Mlejnek k tomu, zda věděl o jeho nesvéprávnosti.

Naopak pro Mlejnkův konec ve funkci se vyslovila opozice, ale také vládní Piráti. „Mělo by dojít ke změně na postu ředitele příslušné tajné služby. Měl by být vybrán někdo, kdo má neprůstřelný profil, nescházel se s panem Redlem a je to člověk, za kterého se můžou všichni postavit,“ řekl předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. Piráti nechali o Mlejnkovi hlasovat ve vnitrostranickém hlasování.