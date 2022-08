„Pochopitelně. Lidé, kteří mají k té organizaci vztah, to nesou těžce, protože si do nich opět kdekdo snadno kopne. Částečně se to odehrávalo už v době, kdy službu dočasně řídil Radek Musílek,“ popsal zdroj MF DNES. Připomněl tak situaci před čtyřmi lety, když tehdejšího šéfa rozvědky ÚZSI Jiřího Šaška postavil mimo službu ministr vnitra Lubomír Metnar.

Ředitel bude vždycky člověk dosazený politiky, to lidé berou pragmaticky.