Rakušan byl na drobném lékařském zákroku, omluvil se z vlády

„Dnes mne čeká drobný lékařský zákrok, kvůli kterému jsem omluven i z jednání vlády. Od zítra opět pracuji, díky všem za pochopení.“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan na svém Twitteru.

Dle mediální poradce Jakub Veinlicha je v současné chvíli Rakušan v pořádku doma. „Mohu potvrdit, že pan ministr je již po zákroku v pořádku doma. Zákrok proběhl bez komplikací,“ řekl iDNES.cz Veinlich.

O jaký zákrok šlo a zda se jednalo o plánovaný, či akutní lékařský zákrok neupřesnil.

V posledních týdnech českou mediální scénou otřásají kauzy hnutí STAN, které mají vliv na Rakušanův pokles popularity. Opozice kritizuje Rakušana zejména kvůli kauze Dozimetr, do které je zapleten dnes již bývalý pražský náměstek Petr Hlubuček.

Babiš si na jaře nechal operovat víčka

Bývalý premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš letos na jaře přiznal, že podstoupil plánovanou operaci. Pro CNN Prima NEWS 5. dubna řekl, že mu lékaři koncem března při zákroku odstranili přebývající kůži na horních i dolních víčkách, a proto musí nyní nosit tmavé brýle. Uvedl také, že zákrok neměl nic společného s jeho březnovou hospitalizací v pražském IKEM.

„Zákrok jsem plánoval dlouho. Teď v opozici si dávám do pořádku tělo. Ze zdravotních důvodů jsem si nechal odstranit převislou kůži na horních a dolních víčkách. Hned potom mě pustili domů, ale musel jsem to vyležet. Ráno mi odstranili stehy, pořádně to bolelo,“ řekl Babiš pro CNN Prima News.

„Musím teď nosit tmavé brýle a obklady, než se to zahojí,“ dodal. Tento týden chce Babiš dorazit na schůzi Poslanecké sněmovny.

Redakci iDNES.cz expremiér sdělil, že zákrok plánoval ze zdravotních důvodů pro zlepšení zraku. Podle svých slov se nyní cítí dobře, ale místo je stále bolestivé. Dodal, že ho ještě čeká další vyšetření tenkého střeva.

Exministr Chovanec málem vykrvácel

Někdejší ministr vnitra Milan Chovanec za ČSSD skončil v roce 2014 kvůli komplikacím po plastické operaci břicha v nemocnici, dostal infekci. Předtím se podrobil zákroku, při němž mu byla odstraněna přebytečná kůže. Rok předtím totiž zhubl zhruba o 80 kilogramů.

Krátce po operaci se však objevily komplikace, ministr zkolaboval a musel být znovu operován, aby se zastavilo nečekané vnitřní krvácení.

Lékaři při plastické operaci objevili kýlu, a tak ji odstranili. Když ji vyřezávali, pravděpodobně narušili malou tepnu, která za nějakou dobu začala krvácet. Když už ležel Chovanec na pokoji, do břišního podkoží mu vyteklo asi tři a půl litru krve. Polovina z toho, co má člověk v těle. Lékaři na to přišli až po deseti hodinách, kdy už pacient s nízkým tlakem měl pocit, že umírá.

„Tlak jsem měl 80 na 37. To už jsem měl jednoznačný pocit, že umírám. Že je konec. Ale neviděl jsem ani tunel, ani světlo, jak se říká,“ řekl exministr.

„V první fázi přišla strašná panika ze smrti. Pak následovalo velké zklidnění, jakési smíření. A nakonec jsem měl chviličku pocit, že vlastně nepotřebuju tělo k životu. Nevím, zda to byla už nějaká předsmrtná mdloba. Ale bylo to hodně osvobozující, musím říct,“ popsal tehdy Chovanec.