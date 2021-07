Česko má dvakrát více utonulých než přímořské státy. Loni zemřelo 205 lidí

S odkazem na data Českého statistického úřadu (ČSÚ) o tom informovali zástupci projektu U vody bez nehody. V posledních deseti letech se počty utonulých pohybují zhruba mezi 180 a 220 ročně. V loňském roce to bylo 53 českých žen a 152 mužů.

Podle odborného garanta projektu U vody bez nehody Jana Sedláčka se s přibývajícím počtem bazénů na zahradách zvyšuje riziko utonutí malých dětí. ČR podle něj patří v počtu zahradních bazénů na 100 000 obyvatel v Evropě na třetí místo. Více jich mají jen Francouzi s Španělé.

Mezi utonulými bylo loni 16 dětí do 15 let. Podle Sedláčka také mezi dětmi klesá počet plavců, důvodem je podle něj to, že plavecká výuka není běžnou součástí norem v základních školách.



„Chybí bazény i jednotná metodika včetně prvků záchrany a sebezáchrany. Rodiče často stojí před úkolem naučit své děti plavat sami. Jenže jim chybí metodika, podmínky, vzdělání. Mnohdy sami neumějí plavat a výuka plavání není jako učit dítě chodit nebo jezdit na kole,“ poznamenal Sedláček.

Dovolená u moře i sjíždění řeky

Desítky Čechů se podle pojišťoven každoročně utopí na dovolených u moře, leckdy zřejmě přecení své schopnosti. Někteří tonoucí, které se podaří oživit pomocí resuscitace, jsou kvůli nevratnému poškození mozku odkázáni doživotně na nepřetržitou péči.

„Voda má na svědomí v přírodě každý rok i řadu poranění po neuváženém skoku do mělké vody. Skokan si minimálně přivodí úraz hlavy, v horším případě ochrne po úrazu páteře a míchy. Tyto jsou pro pojišťovny z hlediska nezbytné dlouhodobé péče nejnákladnější. Každoročně řešíme několik takovýchto neštěstí,“ uvedla Eva Svobodová z pojišťovny Uniqa.

Při nehodách spojených s vodáctvím loni zemřelo v Česku podle Asociace vodní turistiky a sportů osm lidí. Proti roku 2019 je to o šest utonutí více a proti roku 2018 o sedm více. Za nárůstem počtu tragických vodáckých nehod byly zvýšené průtoky v řekách kvůli deštivému létu.

Podle Sedláčka se stát prevenci utonutí dostatečně nevěnuje a nechává to na neziskových organizacích, které ale mají omezené finanční zdroje.