Záchranář: Vodáci na Sázavě neměli být. Přibývá také úmrtí dětí v bazénech

Na co by si lidé na raftech či v kánoích měli dávat pozor a co by měli dodržovat?

I když Vodní záchranná služba nedozoruje tekoucí řeky a vodáky, tato problematika se nás pochopitelně nějakou částí dotýká. V tuto chvíli bych apeloval na několik věcí. Týká se to události, která se v úterý stala na Sázavě. Pokud jsou zvýšené průtoky na řekách a pokud nejste opravdu zkušenými a zdatnými vodáky, rozhodně byste měli od sjíždění řek upustit. Naše řeky nejsou mnohdy v úplně perfektním stavu a na rychle tekoucí vodě musíte mít zkušenost a schopnost s lodí dobře manévrovat. To je problém číslo jedna. Lidé přeceňují své schopnosti a myslí si, že sjet řeku je jako pětiminutová jízda na autodromu, ale bohužel to tak není. Voda skutečně zabíjí.

Když už vidíte, že k tonutí dochází, je potřeba uvědomit si, že tonutí je tichá smrt. David Smejkal prezident Vodní záchranné služby ČČK