Ohře není bezpečná, varuje povodí. Hasiči už zachraňovali vodáky

„Pokud se přesto rozhodnete na řece plout, dbejte vysoké ostražitosti,“ nabádal vodáky Martin Cidlinský, vedoucí odboru technicko-provozní činnosti Povodí Ohře.



Zaměstnanci firmy v pondělí monitorovali stav řeky. „Průtok se snížil, z tohoto pohledu je situace klidnější,“ konstatoval Cidlinský.



Otázkou ovšem je, jakým způsobem se podaří zlikvidovat popadané stromy.



„Standardně podobné situace likvidujeme vlastními silami, ale vzhledem k podmáčenému terénu nedokážu říct, zda si tentokrát nebudeme muset sjednat pomoc,“ řekl vedoucí odboru technicko-provozní činnosti Povodí Ohře.

Podrobná prohlídka nakonec ukázala, že v daném úseku je jediný vyvrácený strom, který pracovníci Povodí Ohře vytáhnou v nejbližší době.



„Složitější je ale situace s větvemi rostoucích stromů, které za zvýšeného průtoku komplikují vodákům život. Je na jejich zvážení, zda si do takových úseků troufnou,“ doplnil Cidlinský.

Sami vodáci ovšem podle něj velké problémy nemají. „Mám informace od našeho zaměstnance, který s nimi mluvil. Prý tam nějaké popadané stromy jsou, ale nějak významně je neomezovaly,“ řekl Martin Cidlinský.

Provozovatelé půjčoven lodí už na vzniklou situaci zareagovali a jsou spíše opatrnější.



„V úseku mezi Tršnicí a Nebanicemi lodě vodákům převážíme,“ potvrdil Jaroslav Barták z půjčovny Maskáč. Osobně by uvítal, kdyby správce řeky na možné nebezpečí více upozornil. „Kdyby do toho vlítl někdo, kdo aktuální situaci nezná, mohl by se začít topit,“ upozornil Barták.

Půjčovna Dronte pak aktuálně nechává vodáky vyjíždět až z Kynšperka nad Ohří. Podle majitele firmy Bohumila Pražáka však není komplikace pod Chebem jedinou na řece.

„Je zvýšený stav vody, takže na jezech, které lze za nižšího stavu sjet, i když by se to nemělo, teď číhá smrtelné nebezpečí. Jako příklad uvedl jez v Kynšperku či u Černého mlýna.

Hasiči tahali vodáky z řeky

Právě na něm nebylo o víkendu o dramatické situace nouze. V sobotu po třetí hodině odpolední se zde převrátila loď se čtyřmi lidmi. Svědci okamžitě přivolali pomoc a zároveň začali se záchranou vodáků, kteří uvázli ve vodním bubnu. Byl mezi nimi i kriminalistický technik Jan Mach.

„Kamarád přelezl ostnatý drát a přes lávku se dostal doprostřed jezu. Poté po žebříku slezl na betonový pás. Já jsem si mezitím vzal na břehu vestu, přivázal jsem si kolem pasu provaz a plaval jsem směrem ke kamarádovi. Po chvíli jsme z toho betonového pásu házeli topícím se vodákům záchranný kruh, který je na jezu,“ popsal záchranu policista.

Problémy měli vodáci o víkendu také na Ohři na Karlovarsku. Tam vyjížděli hasiči k převrácené lodi se dvěma vodáky na karlovarském jezu U Solivárny.



„Oba se bez pomoci dostali na břeh, pod jezem ale voda držela jejich věci. Přivolaní hasiči z proudu a válce pod jezem všechny jejich věci vylovili a předali,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

Plavidlo s posádkou se převrhlo také při splouvání řeky Ohře u Vokova, části obce Třebeň na Chebsku. Žena a dvě děti spadly do vody. V tomto místě jsou po obou stranách koryta řeky vysoké a špatně přístupné břehy, všem třem se přesto podařilo dostat z vody na břeh ještě před příjezdem záchranářů.